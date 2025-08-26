Vuelta a España 2025: Egan Bernal y los colombianos en la general tras la etapa 4

Finalmente, luego de varios intentos de fugas a lo largo del día, el pelotón logró acabar con las escapadas. La carrera que había iniciado con los puertos de montaña fue compactando al grupo principal y los gregarios para que todo acabará definiéndose al sprint.

El ganador del día fue el británico Ben Turner del INEOS Grenadiers. El pedalista inglés cruzó la línea de meta con un tiempo en el cronómetro de 04h50'14''. La segunda posición del podio fue para Jasper Philipsen del Alpecin - Deceuninck. Mientras que el último cajón del día se lo quedó Edward Planckaert, su compañero de equipo en la formación belga.

Por el lado de los colombianos, el mejor ubicado en el día fue Santiago Buitrago del Bahrain Victorious, con el mismo tiempo del ganador en la casilla 46. Esteban Chaves fue puesto 65, Egan Bernal ocupó la casilla 66.

Tras la cuarta jornada, el principal cambio en la clasificación general estuvo en el liderato. David Gaudu (Groupama FDJ) llegó primero que Vingegaard y se convirtió en el nuevo portador de la camiseta roja. El francés comanda la carrera con un tiempo de 15h45'50''.

Egan Bernal y Santiago Buitrago mantuvieron sus posiciones dentro del 'top 10'. El del INEOS y la joya del Bahrain Victorious siguen con una diferencia de 14 y 16 segundos respectivamente, ubicándose cuarto y séptimo en la general.