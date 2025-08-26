Actualizado:
Vuelta a España 2025: Egan Bernal y los colombianos en la general tras la etapa 4
La cuarta jornada de la Vuelta tenía tres puertos de montaña donde se podían marcar algunas diferencias.
La Vuelta a España 2025 tuvo este martes 26 de agosto su cuarta etapa en suelo europeo, desde la localidad de Susa en Italia hasta llegar a Voiron en territorio francés. Una jornada con un total de 206 kilómetros que tuvo tres puertos de montaña, uno de tercera categoría y dos de segunda.
Allí, los colombianos llegaban como protagonistas luego de que Egan Bernal y Santiago Buitrago estuvieron cuarto y sétimo respectivamente en la clasificación general. Los cafeteros arribaban a la jornada de este martes con tan solo 16 segundos de diferencia ante el líder Jonas Vingegaard.
Finalmente, luego de varios intentos de fugas a lo largo del día, el pelotón logró acabar con las escapadas. La carrera que había iniciado con los puertos de montaña fue compactando al grupo principal y los gregarios para que todo acabará definiéndose al sprint.
El ganador del día fue el británico Ben Turner del INEOS Grenadiers. El pedalista inglés cruzó la línea de meta con un tiempo en el cronómetro de 04h50'14''. La segunda posición del podio fue para Jasper Philipsen del Alpecin - Deceuninck. Mientras que el último cajón del día se lo quedó Edward Planckaert, su compañero de equipo en la formación belga.
Por el lado de los colombianos, el mejor ubicado en el día fue Santiago Buitrago del Bahrain Victorious, con el mismo tiempo del ganador en la casilla 46. Esteban Chaves fue puesto 65, Egan Bernal ocupó la casilla 66.
Tras la cuarta jornada, el principal cambio en la clasificación general estuvo en el liderato. David Gaudu (Groupama FDJ) llegó primero que Vingegaard y se convirtió en el nuevo portador de la camiseta roja. El francés comanda la carrera con un tiempo de 15h45'50''.
Egan Bernal y Santiago Buitrago mantuvieron sus posiciones dentro del 'top 10'. El del INEOS y la joya del Bahrain Victorious siguen con una diferencia de 14 y 16 segundos respectivamente, ubicándose cuarto y séptimo en la general.
Clasificación general Vuelta a España 2025 tras la etapa 4
1. David Gaudu (Groupama FDJ) 15h45'50''
2. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) MT
3. Giulio Ciccone (Lidl Trek)) a 8''
4. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) a 14''
5. Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling) a 16''
6. Jai Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe) a MT
7. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) a MT
8. Matteo Jorgenson (Visma Lease a Bike) a MT
9. Sepp Kuss (Visma Lease a Bike) MT
10. Juan Ayuso (UAE Team Emirates) a MT
22. Harold Tejada (XDS Astana): 0:16
51. Sergio Higuita (XDS Astana): 1:24
60. Brandon Rivera (Ineos Grenadiers): 2:31
117. Esteban Chaves (EF Education–EasyPost) A 11:39
Se espera que este miércoles haya una nueva jornada en suelo ibérico. El pelotón recorrerá la localidad de Figueres con un total de 24.1 kilómetros en una crono por equipos que puede marcar nuevas diferencias en la general.
