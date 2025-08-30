Vuelta a España 2025: Egan y los colombianos en la general tras la etapa 8

El ciclista belga Jasper Philipsen se adjudicó este sábado la octava etapa de la Vuelta a España 2025, disputada sobre 163,5 kilómetros entre Monzón Templario y Zaragoza. El corredor del Alpecin-Deceuninck firmó su segunda victoria en la presente edición, tras imponerse en el esprint final frente a un grupo reducido que llegó compacto a la meta.

Philipsen, que ya había abierto su cuenta de triunfos en la primera jornada con final en Novara, volvió a mostrar su potencia en los metros decisivos. En esta ocasión, superó en la línea de llegada al italiano Elia Viviani, quien fue segundo, y al británico Ethan Vernon, tercero en el embalaje. Con esta nueva victoria, el belga confirma su dominio en las llegadas masivas de la ronda ibérica.

En la clasificación general no se produjeron cambios significativos. El noruego Torstein Traeen retuvo el maillot rojo de líder con una diferencia de 2 minutos y 33 segundos sobre el danés Jonas Vingegaard, mientras que el portugués Joao Almeida permanece en la tercera posición, a 2 minutos y 41 segundos del primer puesto. La Vuelta continuará este domingo con una etapa de media montaña que podría ofrecer oportunidades a los escaladores.

Clasificación general Vuelta a España 2025 tras la etapa 6: así van los colombianos

1. Torstein Træen (Bahrain - Victorious) - 29h01'50''

2. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) a 2'33''

3. Joao Almeida (UAE Team Emirates) a 2'42''

4. Giulio Ciccone (Lidl Trek) a 2'42''

5. Lorenzo Fortunato (Astana) a 2'47''

9. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) a 2'55''

20. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) a 4'36''

40. Harold Tejada (XDS Astana)

48. Sergio Higuita (XDS Astana)

57. Brandon Rivera (Ineos Grenadiers)