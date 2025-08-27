EN VIVO: contrarreloj por equipos en la Vuelta a España - etapa 5

Después de una apasionante jornada en la Vuelta a España con el triunfo de Ben Turner que se impuso en el sprint, la competencia tendrá su primera batalla contra el cronómetro, esta vez en un recorrido de 24 kilómetros que se va a definir por equipos.

Vea también: Jhon Arias brilló y no desentonó: así le fue en EFL Cup con Wolves vs West Ham

David Gaudu del Groupama afrontará esta lucha contra el reloj como el líder de la clasificación general en una edición por España en la que Egan Bernal ha tenido una destacada participación y que trazó objetivos de pelear por esta quinta etapa.

En esta ocasión, será una contrarreloj por equipos en un recorrido de 24 kilómetros partiendo desde Figueres y finalizando en esa misma localidad. Sin duda, los resultados de los ciclistas más veloces, sumado a sus tiempos de sus respectivos equipos serán esenciales para pensar en dar un vuelco en la clasificación general.

Le puede interesar: Junior sueña con la Copa BetPlay: victoria cómoda para encaminar la serie vs Atlético

La clasificación general resulta muy apasionante con David Gaudu en el liderato, pero, con el mismo tiempo, está Jonas Vingegaard que quiere dar el golpe en esta quinta jornada para sumarse a la cima en soledad.

El recorrido no parece complejo, dado que los 24 kilómetros se correrán en llano con un pequeño tramo ascendente sobre el final. Sin duda alguna, la estrategia de los equipos será vital para coronar la quinta etapa.