Vuelta a España 2025 EN VIVO: ¿dónde ver la etapa 10? hora y canal de TV

Después de la primera jornada de descanso y evaluación de la situación de la 80ª Vuelta a España, el pelotón retoma la carrera en el parque de la naturaleza de Senda Viva con una etapa en constante ascensión por carreteras navarras con final en Larra Belagua, en una jornada a priori propicia para que la fuga pueda tener éxito.



La décima etapa llevará a los supervivientes desde la ribera del Ebro hasta el Pirineo navarro en un tránsito de sur a norte en el que se completará un recorrido de 175,3 kilómetros entre Senda Viva y Larra Belagua.

Hay final con alta montaña en la etapa 10 de la Vuelta a España

El itinerario irá ganando metros de altura desde el inicio para llegar a la parte final en la que como entrante a la subida a Belagua se ascenderá un puerto de tercera, el alto de las Coronas. Si alguno no ha recuperado en el día de descanso podría pasarle factura.



La jornada no se presenta propicia para que pasen grandes cosas entre los aspirantes a la general, salvo saber si el líder Torstein Traeen (Bahrain-Victorius) termina descabalgado o todavía aguanta un día más. Lo acontecido en la subida a Valdezcaray el domingo, con el brutal e inesperado ataque de Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), hará que nadie esté tranquilo hasta que se cruce la meta.



La cima navarra se estrenó en 2023 y en ella se impuso el belga Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step). Llegó a la Vuelta dispuesto a defender su triunfo en la general la edición previa, pero se hundió camino del Tourmalet en la decimotercera etapa y su respuesta al día siguiente fue una jornada épica en Belagua que culminó con victoria.