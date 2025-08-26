Vuelta a España 2025 EN VIVO: ¿dónde ver la etapa 4? hora y canal de TV
Esta edición de la ronda ibérica presenta su etapa más larga.
El periplo de la 80ª Vuelta a España en su primera salida en la historia desde Italia, concretamente Turín, finaliza este martes con una cuarta etapa con desenlace incierto, tras una primera mitad dura y una segunda con posibilidades para que el pelotón se recomponga.
El pelotón deberá completar el recorrido entre Susa (Italia) y Voiron (Francia) de 206,7 kilómetros de recorrido, la más larga de esta edición.
El final en Voiron viene condicionado por la proximidad de Grenoble, donde el pelotón cogerá un avión para seguir el miércoles la carrera, ya en España, en Figueres.
Lea también: Vuelta a España 2025: así quedó la clasificación general tras la etapa 3
Dos puertos de segunda categoría en la etapa 4 de la Vuelta
En esta cuarta jornada, los ciclistas partirán del Piemonte italiano para, a partir del kilómetro 36,4, adentrarse por las carreteras francesas por las que discurrirá el resto de la jornada.
La organización cataloga la etapa entre las de media montaña, pero con la dureza concentrada en su primera mitad con las ascensiones a dos puertos de segunda, el Col de Montgenèvre y el Col du Lautaret. La pelea por los puntos para la clasificación de la montaña será uno de los principales alicientes.
En el caso de que no quede el pelotón dinamitado y la batalla se presente entre los hombres de la general, la parte final se presenta más favorable para que los equipos con velocistas traten de recomponer sus filas para pasar a controlar la carrera y tener opciones de luchar por la etapa.
SIGA LA VUELTA A ESPAÑA 2025 EN VIVO HOY 26 DE AGOSTO: HORA Y CANAL PARA VER LA ETAPA 4
Este lunes 25 de agosto se corre la tercera etapa de La Vuelta a España 2025. Toda la información podrá encontrarla a través de Antena 2, pero podrá ver la transmisión completa en RCN Televisión y su canal de YouTube.
Horarios de la carrera:
Colombia, Perú y Ecuador: 8:00
Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 9:00
Argentina, Uruguay y Brasil: 10:00