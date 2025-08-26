Vuelta a España 2025 EN VIVO: ¿dónde ver la etapa 4? hora y canal de TV

Dos puertos de segunda categoría en la etapa 4 de la Vuelta

En esta cuarta jornada, los ciclistas partirán del Piemonte italiano para, a partir del kilómetro 36,4, adentrarse por las carreteras francesas por las que discurrirá el resto de la jornada.



La organización cataloga la etapa entre las de media montaña, pero con la dureza concentrada en su primera mitad con las ascensiones a dos puertos de segunda, el Col de Montgenèvre y el Col du Lautaret. La pelea por los puntos para la clasificación de la montaña será uno de los principales alicientes.



En el caso de que no quede el pelotón dinamitado y la batalla se presente entre los hombres de la general, la parte final se presenta más favorable para que los equipos con velocistas traten de recomponer sus filas para pasar a controlar la carrera y tener opciones de luchar por la etapa.