Vuelta a España 2025 EN VIVO etapa 1: Arranca la ronda ibérica

Este sábado 23 de agosto dará inicio La Vuelta a España 2025, una de las carreras más prestigiosas del calendario ciclista internacional. Este evento, que reúne cerca de ciclistas de todo el mundo, promete varias emociones. Allí, también habrá una armada colombiana encabezada por Egan Bernal.

La edición número 80 de la ronda ibérica comenzará este sábado en Torino-Reggia di Venaria y culminará tres semanas después en Madrid. Será una disputa abierta debido a la ausencia de Tadej Pogacar. Ante esta situación, Jonas Vingegaard se perfila como favorito para hacerse con el triunfo.

Para esta primera etapa el recorrido 186.7 kilómetros con una mayoría de terreno llano. La carrera tendrá a los velocistas como llamados a marcar la diferencia desde los primeros metros. Sin embargo, los favoritos a la general no darán muchas ventajas de entrada.