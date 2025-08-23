Vuelta a España 2025 EN VIVO etapa 1: Arranca la ronda ibérica
La Vuelta a España tendrá siete colombianos buscando ser protagonistas en suelo ibérico.
Este sábado 23 de agosto dará inicio La Vuelta a España 2025, una de las carreras más prestigiosas del calendario ciclista internacional. Este evento, que reúne cerca de ciclistas de todo el mundo, promete varias emociones. Allí, también habrá una armada colombiana encabezada por Egan Bernal.
La edición número 80 de la ronda ibérica comenzará este sábado en Torino-Reggia di Venaria y culminará tres semanas después en Madrid. Será una disputa abierta debido a la ausencia de Tadej Pogacar. Ante esta situación, Jonas Vingegaard se perfila como favorito para hacerse con el triunfo.
Para esta primera etapa el recorrido 186.7 kilómetros con una mayoría de terreno llano. La carrera tendrá a los velocistas como llamados a marcar la diferencia desde los primeros metros. Sin embargo, los favoritos a la general no darán muchas ventajas de entrada.
Siga La Vuelta a España 2025 EN VIVO HOY 23 de agosto: hora y canal para ver la etapa 1
Este sábado 23 de agosto se corre la segunda etapa de La Vuelta a España 2025. Toda la información podrá encontrarla a través de Antena 2, pero podrá ver la transmisión completa en RCN Televisión y su canal de Youtube.
Horarios de la carrera:
Colombia, Perú y Ecuador: 8:00
Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 9:00
Argentina, Uruguay y Brasil: 10:00