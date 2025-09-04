La etapa 12 de la Vuelta a España 2025 se disputará este jueves 4 de septiembre entre Laredo y Los Corrales de Buelna, con un recorrido total de 144,9 kilómetros. La jornada se inicia en Laredo, a nivel del mar, y en los primeros kilómetros presenta un terreno favorable para los velocistas, con un sprint intermedio ubicado en Ramales de la Victoria, en el kilómetro 21,5 de la fracción.

El primer puerto de montaña del día será el Alto de Alisas, de segunda categoría, situado en el kilómetro 41,4 y con una altitud de 670 metros. Tras su ascenso y descenso, la carrera transcurre por un terreno más llano, pasando por localidades como Liérganes y Vega de Villafufre, hasta alcanzar el sprint intermedio en Barros en el kilómetro 105,2. Desde allí, los corredores se encaminan hacia Los Corrales de Buelna, donde iniciarán la subida más exigente de la jornada.

El punto decisivo será la ascensión al Collado de Brenes, un puerto de primera categoría que se corona en el kilómetro 122 a 762 metros de altitud. Tras este ascenso, la etapa se dirige hacia el descenso y el tramo final hasta Los Corrales de Buelna, donde está ubicada la meta. En total, la jornada presenta dos puertos categorizados y dos sprints intermedios que marcarán la estrategia de los equipos en busca de protagonismo en la clasificación general y en las metas secundarias.