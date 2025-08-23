Vuelta a España 2025 EN VIVO etapa 2: Primer día con final en alto

Este domingo 24 de agosto continuará La Vuelta a España 2025, una de las carreras más prestigiosas del calendario ciclista internacional. Este evento, que reúne cerca de ciclistas de todo el mundo, promete varias emociones. Allí, también habrá una armada colombiana encabezada por Egan Bernal.

La edición número 80 de la ronda ibérica seguirá este domingo con un inicio en Alba y culminará en Limone Piamonte. Será una disputa abierta debido a la ausencia de Tadej Pogacar. Ante esta situación, Jonas Vingegaard se perfila como favorito para hacerse con el triunfo.

Para esta primera segunda el recorrido 159.6 kilómetros con una mayoría de terreno llano. La carrera tendrá a los velocistas como llamados a marcar la diferencia desde los primeros metros. Sin embargo, los favoritos a la general no darán muchas ventajas de entrada.