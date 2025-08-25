EN VIVO: se corre la tercera de la Vuelta a España

La segunda etapa de la edición 80 de la Vuelta a España 2025 se definió con dramatismo, en donde fue el ciclista danés, Jonas Vingegaard (Visma–Lease a Bike), quien se impuso en un sprint final tras superar una caída previa a 26-35 km del final, arrebatando el maillot rojo al velocista Jasper Philipsen.

Ahora el objetivo de los competidores cambió y se está a la espera de que dé inicio la tercera jornada, en donde se correrá desde San Maurizio Canavese hasta Ceres, un total de 134.6km, en donde nuevamente un segmento de montaña importante que podrá imponer cambios en la general.

Esta etapa estará llena de subidas y descensos que desgastan gradualmente al pelotón, especialmente desde el kilómetro 60, cuando aparece una subida de segunda categoría de 5,8 km al 6,6 %, con rampas que alcanzan el 9 % en su tramo inicial. El final en Ceres, pequeña localidad del Valle de Lanzo rodeada por los Alpes Graianos, ofrece una llegada en ascenso constante. Se trata de una subida de 2,6 km al 3,6 %, considerada de cuarta categoría, que inclina el terreno a favor de hombres explosivos con buena escalada y no para velocistas puros.

Este lunes 25 de agosto se corre la tercera etapa de La Vuelta a España 2025. Toda la información podrá encontrarla a través de Antena 2, pero podrá ver la transmisión completa en RCN Televisión y su canal de Youtube.

Horarios de la carrera:

Colombia, Perú y Ecuador: 8:00

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 9:00

Argentina, Uruguay y Brasil: 10:00