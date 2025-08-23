Vuelta a España 2025 EN VIVO: recorrido etapa 2 domingo 24 de agosto

Para la segunda jornada, la Vuelta presentará un recorrido de terreno llano, el cual dará inicio en Alba, Italia, y tiene previsto su final en la cima del Limone Piemonte en lo que será el primer día con final en alto.

Recorrido de la etapa 2 Vuelta a España 2025

La etapa 2 de la Vuelta a España 2025, que se llevará a cabo este domingo 24 de agosto, contará con un recorrido total de 157 kilómetros. La carrera llevará primero al pelotón a visitar Bergolglio. De regreso al Norte, los velocistas se enfocarán en el desafío de sacar ventaja con los pasos por Saviglianno y Salluzo.

Finalmente, la recta de cierre dará protagonismo a los escaladores. Serán unos 10 kilómetros al 5%, un amplio grupo de ciclistas puede jugarse la victoria en las rampas finales hacia la estación de esquí con el maillot de líder en juego.

La segunda jornada será un día para los capos, teniendo en cuenta el ascenso de segunda categoría y el final en alto en los últimos kilómetros. En total será un ascenso de segunda categoría. Además, se registrará un sprint a mitad de recorrido. Un terreno que también podría abrir posibilidades para la fuga.