Actualizado:
Sáb, 23/08/2025 - 21:41
Vuelta a España 2025 EN VIVO: recorrido etapa 2 domingo 24 de agosto
La Vuelta a España tendrá su primer final en alto en suelo europeo.
La Vuelta a España 2025 tendrá este domingo 24 de agosto su segunda etapa en la edición 80. La 'Ronda Ibérica' tendrá la participación de varias de las principales figuras del World Tour que buscan el título de la última carrera grande del año.
Jonas Vingegaard, Primoz Roglic, Joao Almeida y Egan Bernal, entre otros disputarán la jornada inicial en suelo italiano con el objetivo de ubicarse en las primeras posiciones de la clasificación general.
Lea también: Egan Bernal tendrá primera prueba de fuego en la Vuelta a España
En otras noticias
Philipsen, primer líder de la Vuelta a España
Para la segunda jornada, la Vuelta presentará un recorrido de terreno llano, el cual dará inicio en Alba, Italia, y tiene previsto su final en la cima del Limone Piemonte en lo que será el primer día con final en alto.
Recorrido de la etapa 2 Vuelta a España 2025
La etapa 2 de la Vuelta a España 2025, que se llevará a cabo este domingo 24 de agosto, contará con un recorrido total de 157 kilómetros. La carrera llevará primero al pelotón a visitar Bergolglio. De regreso al Norte, los velocistas se enfocarán en el desafío de sacar ventaja con los pasos por Saviglianno y Salluzo.
Finalmente, la recta de cierre dará protagonismo a los escaladores. Serán unos 10 kilómetros al 5%, un amplio grupo de ciclistas puede jugarse la victoria en las rampas finales hacia la estación de esquí con el maillot de líder en juego.
La segunda jornada será un día para los capos, teniendo en cuenta el ascenso de segunda categoría y el final en alto en los últimos kilómetros. En total será un ascenso de segunda categoría. Además, se registrará un sprint a mitad de recorrido. Un terreno que también podría abrir posibilidades para la fuga.
🔥 ¡Bienvenidos a la última Gran Vuelta de la temporada! #LaVuelta25 arranca con un duelo entre los hombres rápidos— La Vuelta (@lavuelta) August 23, 2025
🥇 Nadie puede con Jasper Philipsen y el belga de Alpecin se lleva la victoria y La Roja
📽 Revive los mejores momentos de la etapa 1️⃣ pic.twitter.com/IntkUNd2lE
Se tiene previsto que los favoritos a figurar en la clasificación general le den la oportunidad a sus gregarios de pelear por el triunfo de la jornada.
Le puede interesar: Colombianos en la clasificación general de la Vuelta a España tras etapa 1
Cómo VER EN VIVO La Vuelta a España 2025
Toda la actividad del La Vuelta a España 2025 se podrá VER EN VIVO en Colombia a través de la señal del Canal RCN. También contará con transmisión ONLINE de Antena.
Fuente
Antena 2