David Gaudu ganó la tercera etapa de la Vuelta a España y asusta al líder

Entre San Maurizio Canavese y Ceres se cumplió este lunes 25 de agosto la tercera etapa de la Vuelta a España, la cual tuvo un recorrido de 134,6 kilómetros y permitió dos desniveles positivos: uno intermedio y otro en el tramo final.

La tercera etapa de la Vuelta a España arrojó el triunfo de David Gaudu (Groupama - FDJ) con un tiempo de 2:59:24, quien ganó por tercera vez una fracción de la ronda ibérica luego de las dos victorias que sumó en la edición 2020.

Se trató de una jornada marcada por el retiro de dos ciclistas más, quienes no tomaron partida debido a lesiones sufridas en los dos primeros días de carrera. Jorge Arcas (Movistar Team), Guillaume Martin (Groupama-FDJ) y Axel Zingle (Team Visma | Lease a Bike) son quienes han abandonado la carrera.

Por fortuna no fue una etapa accidentada la de este lunes, y permitió un buen 'show' de escaladores en el Issiglio, situado sobre los 66 kilómetros, que delimitó el grupo de cara a la disputa de la victoria. Tras Gaudu se situaron Mads Pedersen (Lidl - Trek) y Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), quien mantuvo el primer puesto en la clasificación general.