David Gaudu ganó la tercera etapa de la Vuelta a España y asusta al líder
Dos puertos de montaña tuvo la etapa de este lunes 25 de agosto en la Vuelta a España.
Entre San Maurizio Canavese y Ceres se cumplió este lunes 25 de agosto la tercera etapa de la Vuelta a España, la cual tuvo un recorrido de 134,6 kilómetros y permitió dos desniveles positivos: uno intermedio y otro en el tramo final.
La tercera etapa de la Vuelta a España arrojó el triunfo de David Gaudu (Groupama - FDJ) con un tiempo de 2:59:24, quien ganó por tercera vez una fracción de la ronda ibérica luego de las dos victorias que sumó en la edición 2020.
Se trató de una jornada marcada por el retiro de dos ciclistas más, quienes no tomaron partida debido a lesiones sufridas en los dos primeros días de carrera. Jorge Arcas (Movistar Team), Guillaume Martin (Groupama-FDJ) y Axel Zingle (Team Visma | Lease a Bike) son quienes han abandonado la carrera.
Por fortuna no fue una etapa accidentada la de este lunes, y permitió un buen 'show' de escaladores en el Issiglio, situado sobre los 66 kilómetros, que delimitó el grupo de cara a la disputa de la victoria. Tras Gaudu se situaron Mads Pedersen (Lidl - Trek) y Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), quien mantuvo el primer puesto en la clasificación general.
Finalmente fueron 71 ciclistas los que llegaron en el grupo principal con el mismo tiempo del vencedor. Allí se anotaron los colombianos Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious), Egan Bernal (INEOS Grenadiers), Harold Tejada (XDS Astana Team) y Sergio Higuita (XDS Astana Team).
Ahora, el pelotón tendrá una jornada de transición en la cual la victoria se definirá al embalaje, probablemente; posterior a ello se correrá la primera contrarreloj de esta edición de la Vuelta a España, la cual será por equipos.
Recorrido de la cuarta etapa de la Vuelta a España
Mañana martes 26 de agosto se cumplirá la cuarta etapa de la Vuelta a España entre Susa y Voiron, que cuenta con un trazado de 206,7 kilómetros, y pese a que tendrá tres puertos de montaña (uno de tercera y dos de segunda) tendrá un final que pelearán los sprinters.