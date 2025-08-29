Actualizado:
Juan Ayuso ganó la etapa 7 de la Vuelta a España y descontó en la general
La jornada terminó en un puerto de montaña de primera categoría.
Este viernes 29 de agosto se corrió la séptima etapa de la Vuelta a España, la cual tuvo un recorrido de 188 kilómetros y final en ascenso de primera categoría, por lo que se preveían modificaciones en la clasificación general, pues el grupo líder fue protagonista.
Finalmente el español Juan Ayuso (UAE Team Emirates) se llevó la victoria esta viernes con un tiempo de 4:49:41, y descontó tiempo en la clasificación general, siendo la posibilidad para volver a meterse en la lucha por el título, pese a que un día atrás había reconocido que declinaba la chance de ser campeón.
Segundo en la etapa de este viernes fue el italiano Marco Frigo (Israel - Premier Tech) a 1'15" y tercero se ubicó el español Raúl García Pierna (Arkéa - B&B Hotels) a 1'21". Los colombianos tuvieron un buen desempeño en la jornada, pues uno de ellos se metió en el 'top 10'.
Colombianos en la etapa 7 de la Vuelta a España 2025
El mejor 'escarabajo' de la jornada fue el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team), quien se quedó en la cuarta posición a 1'28"; mientras que Egan Bernal (INEOS Grenadiers) llegó en el pelotón principal a 2'35".
Respecto a la clasificación general, el líder sigue siendo el noruego Torstein Traeen (Bahrain - Victorious) con un tiempo de 25:18:02, seguido por Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) a 2'33" y Joao Almeida (UAE Team Emirates - XRG) a 2'41", quienes vuelven a integrar el podio parcial.
Ahora, los ciclistas se alistan para vivir una etapa que servirá de transición, pues se trata de un recorrido completamente llano en el que no se esperan modificaciones en la general, y sí luchas entre los especialistas por la victoria al sprint.
Recorrido de la octava etapa de la Vuelta a España 2025
La octava etapa de la Vuelta a España se correrá este sábado 30 de agosto entre Monzón Templario y Zaragoza, localidades separadas por 163,5 kilómetros llanos, por lo que se trata de un trazado ideal para los sprinters.
