Juan Ayuso ganó la etapa 7 de la Vuelta a España y descontó en la general

Este viernes 29 de agosto se corrió la séptima etapa de la Vuelta a España, la cual tuvo un recorrido de 188 kilómetros y final en ascenso de primera categoría, por lo que se preveían modificaciones en la clasificación general, pues el grupo líder fue protagonista.

Finalmente el español Juan Ayuso (UAE Team Emirates) se llevó la victoria esta viernes con un tiempo de 4:49:41, y descontó tiempo en la clasificación general, siendo la posibilidad para volver a meterse en la lucha por el título, pese a que un día atrás había reconocido que declinaba la chance de ser campeón.

Segundo en la etapa de este viernes fue el italiano Marco Frigo (Israel - Premier Tech) a 1'15" y tercero se ubicó el español Raúl García Pierna (Arkéa - B&B Hotels) a 1'21". Los colombianos tuvieron un buen desempeño en la jornada, pues uno de ellos se metió en el 'top 10'.

Colombianos en la etapa 7 de la Vuelta a España 2025

El mejor 'escarabajo' de la jornada fue el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team), quien se quedó en la cuarta posición a 1'28"; mientras que Egan Bernal (INEOS Grenadiers) llegó en el pelotón principal a 2'35".