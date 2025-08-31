Actualizado:
Dom, 31/08/2025 - 10:38
Jonas Vingegaard hizo de las suyas y ganó la etapa 9 de la Vuelta a España
La etapa de este domingo finalizó con un ascenso de primera categoría.
Un recorrido de 195,5 kilómetros tuvo la jornada de este domingo 31 de agosto en la Vuelta a España, correspondiente a la novena etapa; allí, el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) hizo de las suyas y se quedó con la victoria.
Se trató de un trazado plano en el inicio, en el hubo espacio para 'escapadas' pero no hubo grandes intentos, sino hasta que Vingegaard decidió dar el golpe y atacó antes del premio de montaña. Finalmente el danés tuvo un tiempo de 4:32:10.
Vingegaard ganó en solitario la etapa de hoy, y tras de él fueron Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) y Joao Almeida (UAE Team Emirates - XRG) quienes se ubicaron segundo y tercero, respectivamente, a 24".
El mejor ciclista latinoamericano del día fue el ecuatoriano Harold Martín López (XDS Astana Team), y el mejor colombiano resultó Egan Bernal (INEOS Grenadiers), quienes se ubicaron a 1'46" y ambos cedieron terreno en la clasificación general.
En cuanto a la clasificación general, no hubo modificaciones en el podio parcial, pero sí en los tiempos, pues estos se redujeron. Torstein Traeen (Bahrain - Victorious) es líder con un tiempo de 33:35:46, seguido por Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) a 37", y tercero es Joao Almeida (UAE Team Emirates - XRG) a 1'15".
Egan Bernal ahora es undécimo en la CG a 2'55" y parece que resigna sus chances de pelear el título de la ronda ibérica, el cual era su objetivo.
Recorrido de la décima etapa de la Vuelta a España
La décima etapa de la Vuelta a España se correrá el próximo martes 2 de septiembre, con un recorrido de 175,3 kilómetros entre Parque de la Naturaleza Sendaviva y El Ferial Larra Belagua. Este lunes primero no habrá actividad, pues habrá jornada de descanso.
Fuente
Antena 2