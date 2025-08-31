Jonas Vingegaard hizo de las suyas y ganó la etapa 9 de la Vuelta a España

Un recorrido de 195,5 kilómetros tuvo la jornada de este domingo 31 de agosto en la Vuelta a España, correspondiente a la novena etapa; allí, el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) hizo de las suyas y se quedó con la victoria.

Se trató de un trazado plano en el inicio, en el hubo espacio para 'escapadas' pero no hubo grandes intentos, sino hasta que Vingegaard decidió dar el golpe y atacó antes del premio de montaña. Finalmente el danés tuvo un tiempo de 4:32:10.

Vingegaard ganó en solitario la etapa de hoy, y tras de él fueron Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) y Joao Almeida (UAE Team Emirates - XRG) quienes se ubicaron segundo y tercero, respectivamente, a 24".

El mejor ciclista latinoamericano del día fue el ecuatoriano Harold Martín López (XDS Astana Team), y el mejor colombiano resultó Egan Bernal (INEOS Grenadiers), quienes se ubicaron a 1'46" y ambos cedieron terreno en la clasificación general.