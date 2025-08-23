Actualizado:
Sáb, 23/08/2025 - 11:10
Vuelta a España 2025 tiene un sorpresivo primer ganador, Jasper Philipsen
Jasper Philipsen sorprendió en la etapa 1 de la Vuelta a España 2025 y es el primer ganador y portador del malliot rojo.
La Vuelta a España 2025 en su edición 80 comenzó este sábado 23 de agosto con una jornada histórica, ya que por primera vez la ronda ibérica partió desde la ciudad italiana de Turín, ofreciendo un recorrido de 186,1 kilómetros entre el imponente Palacio Real de Venaria y la meta en Novara.
Esta salida internacional, en el corazón del Piamonte, no solo marcó el inicio de la edición número 80 de la carrera, sino también el primer orden de la clasificación general, la cual es parcialmente comandada por el ciclista de Bélgica, Jasper Philipsen, quien sobresalió en la etapa 1 coronándose como ganador y respectivo líder de la general.
Le puede interesar: Colombianos en la clasificación general de la Vuelta a España tras etapa 1
Así fue la victoria de Jasper Philipsen en la etapa 1 de la Vuelta a España 2025
Los especialistas del sprint, como Jasper Philipsen y Mads Pedersen, partían como máximos favoritos para disputarse la victoria y, con ella, el primer maillot rojo de la edición. Al final esta predicción y el respectivo historial de estos ciclistas fue acertado, ya que el belga se terminó llevando la primera etapa con un tiempo de 4:09:12.
La etapa, más allá del resultado deportivo, representó una celebración de la cooperación entre Italia y España en el marco del ciclismo internacional, y dejó imágenes imponentes de un pelotón multicolor rodando frente a monumentos históricos y paisajes alpinos.
1. Jasper Philipsen (Bélgica - Soudal Quick Step): 4 horas, 9 minutos y 12 segundos
2. Ethan Vernon (Gran Bretaña - Israel Premier Tech): m.t.
3. Orluis Aular (Venezuela - Movistar Team): m.t.
4. Elia Viviani (Italia - Lotto): m.t.
5. Iván García Cortina (España - Movistar Team): m.t.
6. David González (España - Q36 Pro Cycling): m.t.
7. Bryan Coquard (Francia - Cofidis): m.t.
8. Guillermo Thomas Silva (Uruguay - Caja Rural Seguros): m.t.
9. Thomas Pidcock (Gran Bretaña - Q36 Pro Cycling): m.t.
10. Madis Mikhels (Estonia - EF Education EasyPost): m.t.
En otras noticias: Comienza la edición 80 de la Vuelta España
Lea también: Kevin Castillo debutará con Movistar durante la Vuelta a España 2025
Próxima etapa de la Vuelta a España 2025
La etapa 2 de la Vuelta a España 2025 se disputará el domingo 24 de agosto, con un recorrido de 159,6 kilómetros entre la ciudad de Alba y la estación de montaña de Limone Piemonte, en territorio italiano. Será la primera gran cita para los escaladores, ya que tras un trazado relativamente llano en la mayor parte de la jornada, el final en alto exigirá a los favoritos de la clasificación general mostrar sus fuerzas desde temprano.
Fuente
Antena 2