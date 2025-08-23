Vuelta a España 2025 tiene un sorpresivo primer ganador, Jasper Philipsen

La Vuelta a España 2025 en su edición 80 comenzó este sábado 23 de agosto con una jornada histórica, ya que por primera vez la ronda ibérica partió desde la ciudad italiana de Turín, ofreciendo un recorrido de 186,1 kilómetros entre el imponente Palacio Real de Venaria y la meta en Novara.

Esta salida internacional, en el corazón del Piamonte, no solo marcó el inicio de la edición número 80 de la carrera, sino también el primer orden de la clasificación general, la cual es parcialmente comandada por el ciclista de Bélgica, Jasper Philipsen, quien sobresalió en la etapa 1 coronándose como ganador y respectivo líder de la general.

Así fue la victoria de Jasper Philipsen en la etapa 1 de la Vuelta a España 2025

Los especialistas del sprint, como Jasper Philipsen y Mads Pedersen, partían como máximos favoritos para disputarse la victoria y, con ella, el primer maillot rojo de la edición. Al final esta predicción y el respectivo historial de estos ciclistas fue acertado, ya que el belga se terminó llevando la primera etapa con un tiempo de 4:09:12.

La etapa, más allá del resultado deportivo, representó una celebración de la cooperación entre Italia y España en el marco del ciclismo internacional, y dejó imágenes imponentes de un pelotón multicolor rodando frente a monumentos históricos y paisajes alpinos.