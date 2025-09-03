Actualizado:
Mié, 03/09/2025 - 18:27
Vuelta a España 2025: un equipo anunciaría su retiro
La ronda ibérica terminará el domingo 14 de septiembre en Madrid.
La undécima etapa de la Vuelta a España fue neutralizada y no tuvo ganador, pues el pelotón no pudo llegar a la línea de meta debido a manifestaciones por parte de varios grupos activistas pro Palestina, los cuales se hicieron notar en el tramo final del recorrido.
La razón por la que hubo una protesta en la jornada de este miércoles 3 de septiembre pasó por que estos grupos se encuentran en desacuerdo con la participación del equipo Israel - Premier Tech al llevar el nombre del país que continúa atacando a Palestina.
El Israel - Premier Tech se retiraría de la Vuelta a España 2025
Por tal motivo, es posible que el Israel - Premier Tech se retire de la Vuelta a España, en vista de que será difícil que los grupos pro Palestina dejen de protestar contra su salida. Asimismo, se habla sobre la posibilidad de que, desde adentro de la carrera presionen por su abandono.
Según, explicó Heri Frade, narrador de ciclismo en Radio COPE, quien dialogó este miércoles con la mesa de La FM, la organización de la Vuelta a España no puede sacar de la carrera al Israel - Premier Tech, pero la Unión Ciclista Internacional (UCI) sí lo puede hacer.
Y teniendo en cuenta que la UCI no ha comunicado la exclusión del equipo, sí es posible que los demás equipos que participan en la Vuelta a España presionen para que Israel - Premier Tech anuncie su retiro de la competición.
Eso sí, los directores del equipo israelí han manifestado que su intención es llegar a Madrid para el final de la Vuelta a España, pues no tienen en planes abandonar la competición, partiendo de que la escuadra no está ligada al Gobierno de Israel.
Cabe recordar que el Israel - Premier Tech es un equipo que no está capitalizando por orden nacional sino que fue fundado por Sylvan Adams, un canadiense de origen judío. Asimismo, la escuadra se acoge a ganó la participación en Vuelta a España por mérito y no por invitación.
Por lo pronto, habrá que esperar por lo que pueda ocurrir en la duodécima etapa de la Vuelta a España, pues si bien la organización de la carrera y la UCI manifestaron que no tomarán partido en términos políticos, podría haber una decisión por parte de la entidad que rige el ciclismo a nivel mundial.
Además, se conoció que la Vuelta no intercederá en las manifestaciones a los lados de la carretera, pero protegerá la integridad de sus ciclistas, en el caso de mañana, con la Policía Nacional y la Guardia Civil.
