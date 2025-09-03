Vuelta a España 2025: un equipo anunciaría su retiro

Y teniendo en cuenta que la UCI no ha comunicado la exclusión del equipo, sí es posible que los demás equipos que participan en la Vuelta a España presionen para que Israel - Premier Tech anuncie su retiro de la competición.

Eso sí, los directores del equipo israelí han manifestado que su intención es llegar a Madrid para el final de la Vuelta a España, pues no tienen en planes abandonar la competición, partiendo de que la escuadra no está ligada al Gobierno de Israel.

Cabe recordar que el Israel - Premier Tech es un equipo que no está capitalizando por orden nacional sino que fue fundado por Sylvan Adams, un canadiense de origen judío. Asimismo, la escuadra se acoge a ganó la participación en Vuelta a España por mérito y no por invitación.

Por lo pronto, habrá que esperar por lo que pueda ocurrir en la duodécima etapa de la Vuelta a España, pues si bien la organización de la carrera y la UCI manifestaron que no tomarán partido en términos políticos, podría haber una decisión por parte de la entidad que rige el ciclismo a nivel mundial.

Además, se conoció que la Vuelta no intercederá en las manifestaciones a los lados de la carretera, pero protegerá la integridad de sus ciclistas, en el caso de mañana, con la Policía Nacional y la Guardia Civil.