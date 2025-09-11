Cambios en la general de la Vuelta a España tras contrarreloj etapa 18

La etapa 18 de la Vuelta a España 2025, programada para el jueves 11 de septiembre, se disputará como una contrarreloj individual con salida y llegada en Valladolid. Originalmente diseñada con 27,2 kilómetros, la organización decidió acortarla a 12,2 kilómetros por motivos de seguridad, ante la previsión de protestas propalestinas que podrían afectar el recorrido.

El recorrido, aunque terminó siendo mucho más corto que el que ya se tenía estipulado en un principio, planteó un escenario significativo para los favorito, en donde el italiano, Filipo Ganna, brilló con un sorpresivo tiempo de, pero Jonas Vingegaard y Joao Almeida no se dejaron arrebatar el liderato de la clasificación general y lograron mantener un ritmo constante.

Así quedó la clasificación general de la Vuelta a España tras la etapa 18

Esta etapa se perfiló como una oportunidad para ciclistas especialistas en la modalidad corta, entre ellos Filippo Ganna, gran favorito para llevarse la victoria de etapa y demostrar su dominio en pruebas contra el crono. El ciclista italiano cumplió con el pronóstico y se terminó llevando el triunfo con un tiempo de 13:00:89.

Esta etapa cobra especial importancia en la general, pues solo restan muy pocas jornadas para definir el podio. El danés Jonas Vingegaard, líder de la clasificación general, llega con unos 50 segundos de ventaja sobre João Almeida, su principal rival. Ambos son buenos contrarrelojistas, lo que añadió tensión, pero al final lograron mantenerse con sus puestos de la general.