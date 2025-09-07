Actualizado:
Egan Bernal y colombianos sorprenden en la general de Vuelta España
Llegó a su fin la etapa 15 de la Vuelta a España sin sorpresas en la clasificación general para Egan Bernal y los colombianos.
Con 167,8 kilómetros de recorrido, la etapa 15 de la Vuelta a España que se disputó entre A Veiga/Vegadeo › Monforte de Lemos, trajo consigo nuevamente una carrera bastante competitiva llena de emociones que dejó nuevamente a Vingegaard como sólido líder de la clasificación general y a un nuevo ganador de etapa.
Justo en esta etapa se veía una complicada ascensión en el Puerto de A Garganta, de primera categoría, cuya cima se alcanza a solo 16,5 km tras la salida, lo que terminaría causando varios rompimientos en el pelotón, en donde solo quedaría lo mejor de lo mejor para los últimos kilómetros. En este puerto se esperaba que Egan Bernal se pudiera reponer un par de segundos, pero quien logró mantener un mejor ritmo fue Santiago Buitrago.
Así quedó Egan Bernal y los demás colombianos en la general de la Vuelta a España tras la etapa 15
Tras la primera subida, la carretera continuó con un perfil ondulado y sinuoso, incluyendo el Alto de Barbeitos de segunda categoría, en torno al kilómetro 42,8. A partir de este punto, el trazado siguió con constantes repechos y pequeños desniveles hasta alcanzar Castroverde que mantuvo el desgaste físico y motriz del pelotón, pero que pudo ser superado de gran manera por parte de.
quedó como el ciclista ganador de esta nueva etapa de la Vuelta a España con un tiempo de, habiendo logrado sacar una significativa ventaja sobre el grupo perseguidor, en donde estaban grandes figuras como Santiago Buitrago, quien fue el mejor colombiano de la carrera llegando a y Egan Bernal, quienes protagonizaron una extraordinaria fuga faltando 30 km, logrando mantener un ritmo constante para cruzar la meta en el puesto y descontar segundos en la general.
1. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) 57H35'33''
2. Joao Almeida (UAE Team Emirates) a 48''
3. Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) a 2'38''
4. Jai Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe) a 3'10"
5. Félix Gall (Decathlon AG2R) a 3'30''
6. Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe) 4'21''
7. Matthew Riccitello (Israel Premier Tech) 4'53''
8. Giulio Ciccone (Lidl-Trek) a 4'54'' Sepp Kuss (Team Visma) a 5'46''
9. Junior Lecerf (Soudal Quick Team) a 5'49''
10. Torstein Traeen a 5'21''
12. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) a 8'01''
14. Harold Tejada (XDS Astana) a 10'00''
21. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) a 31'49''
52. Brandon Rivera (Ineos Grenadiers) a 1h 12'25''
Actualización de los tiempos al finalizar la carrera...
¿Cuándo será la etapa 16 de la Vuelta a España?
La etapa 16 de la Vuelta a España 2025 está programada para el martes 9 de septiembre de 2025, representando el regreso a la competición tras el segundo día de descanso, que fue el lunes 8. Esta jornada unirá Poio con Mos/Castro de Herville, con un recorrido de aproximadamente 167,9 km, catalogado como una etapa de media montaña.
