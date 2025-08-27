Egan e Ineos destacan en etapa 5: así quedó la general de la Vuelta España

La quinta etapa de la Vuelta a España 2025 se llevó a cabo este miércoles 27 de agosto, fue una emocionante contrarreloj por equipos (TTT) de 24,1 km con salida y meta en Figueres, Cataluña.

Tras una exigente etapa 4 que contó con más de 200 kilómetros de recorrido, llegó el momento para que cada uno de los equipos brillara en una contrarreloj, con un trazado completamente plano, salvo por un ligero ascenso del 4 % en el último kilómetro, lo que lo convirtió en un campo ideal para equipos potentes, tal como el Ineos que comanda el colombiano, Egan Bernal.

Colombianos en la clasificación general de la Vuelta a España 2025 tras la etapa 5

Las fuerzas claramente favoritas eran equipos como Visma-Lease a Bike de Jonas Vingegaard y el UAE Team Emirates con Almeida y Ayuso, se enfrentaron en una prueba cronometrada donde la cohesión y el ritmo podían hacer romper la general. Sin embargo hubo sorpesa por parte de Ineos, el cual arrancó en gran forma, mantuvo ritmo sólido que le permitió a Egan Bernal mantenerse en una buena casilla en la general.

Sin duda alguna esta fue una carrera definitiva para que se llevaran a cabo movimientos definitivos en la clasificación general, en donde nuevamente Egan Bernal terminó como uno de los mejores colombianos con un tiempo de gracias a su equipo.