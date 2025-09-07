Actualizado:
Pedersen luchó contra los colombianos por el triunfo de la Etapa 15 de la Vuelta España
La etapa 15 de la Vuelta a España trajo consigo un nuevo ganador tras una exigente carrera con más de 160 kilómetros.
Concluyó de manera exitosa una nueva etapa de la Vuelta a España 2025 y junto con ello también se acerca cada vez más el final de esta importante competencia. Por lo pronto, en el marco de la etapa 15 se volvieron a vivir grandes emociones por parte de los competidores, quienes entregaron todo en cada pedaleada aprovechando que el lunes 8 de septiembre sería la segunda jornada de descanso.
La etapa 15 fue una de las más exigentes de la competencia, ya que a tan solo 16 kilómetros del comienzo se vivió una complicada ascensión en el Puerto de A Garganta, el cual es considerado de primera categoría, lo que significó un "antes y un después" para los ciclistas, siendo un movimiento definitivo para la escapada de Jay Vine, Egan Bernal, Santiago Buitrago y Mads Pedersen, el danés que terminó con una nueva victoria.
Jay Vine es ganador de la etapa 15 de la Vuelta a España
Una emocionante carrera se vivió en la etapa 15 de la Vuelta a España, la cual estuvo marcada por varios ascensos importantes que beneficiaron a la mayoría de los escaladores, en donde se encontraban nombres como el de Egan Bernal y Santiago Buitrago, quienes metieron presión desde el primer instante de la carrera.
Una leve ventaja lograron sacar Louis Vervaeke y Jay Vine, les permitió mantenerse en la cabeza de la carrera, pero en los últimos kilómetros fueron alcanzados y superados por el danés, Mads Pedersen, quien se coronó con una nueva victoria de etapa en esta nueva edición de la Vuelta a España con un tiempo de.
- Mads Pedersen (LIDL TREK) 4:02:13
- Ourlois Aular (Movistar Team)
- Marco Frigo (Israel Premier Tech)
- Santiago Buitrago (Bahrain Victorius)
- Edward Dumbar (Team Jayco Alula)
- Egan Bernal (INEOS)
- Louis Vervaeke (Soudal Quick Step)
- Jay Vine (UAE Team Emirates)
- Magnus Sheffield (INEOS)
- Alec Segaert (Lotto)
¿Cuándo será la etapa 16 de la Vuelta a España?
La etapa 16 de la Vuelta a España 2025 está programada para el martes 9 de septiembre de 2025, representando el regreso a la competición tras el segundo día de descanso, que fue el lunes 8. Esta jornada unirá Poio con Mos/Castro de Herville, con un recorrido de aproximadamente 167,9 km, catalogado como una etapa de media montaña.
