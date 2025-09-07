Cargando contenido

Mads Pedersen es ganador de la etapa 15 de la Vuelta a España
Vuelta a España 2025
Dom, 07/09/2025 - 10:23

Pedersen luchó contra los colombianos por el triunfo de la Etapa 15 de la Vuelta España

La etapa 15 de la Vuelta a España trajo consigo un nuevo ganador tras una exigente carrera con más de 160 kilómetros.

Concluyó de manera exitosa una nueva etapa de la Vuelta a España 2025 y junto con ello también se acerca cada vez más el final de esta importante competencia. Por lo pronto, en el marco de la etapa 15 se volvieron a vivir grandes emociones por parte de los competidores, quienes entregaron todo en cada pedaleada aprovechando que el lunes 8 de septiembre sería la segunda jornada de descanso. 

La etapa 15 fue una de las más exigentes de la competencia, ya que a tan solo 16 kilómetros del comienzo se vivió una complicada ascensión en el Puerto de A Garganta, el cual es considerado de primera categoría, lo que significó un "antes y un después" para los ciclistas, siendo un movimiento definitivo para la escapada de Jay Vine, Egan Bernal, Santiago Buitrago y Mads Pedersen, el danés que terminó con una nueva victoria. 

Una emocionante carrera se vivió en la etapa 15 de la Vuelta a España, la cual estuvo marcada por varios ascensos importantes que beneficiaron a la mayoría de los escaladores, en donde se encontraban nombres como el de Egan Bernal y Santiago Buitrago, quienes metieron presión desde el primer instante de la carrera. 

Una leve ventaja lograron sacar Louis Vervaeke y Jay Vine, les permitió mantenerse en la cabeza de la carrera, pero en los últimos kilómetros fueron alcanzados y superados por el danés, Mads Pedersen, quien se coronó con una nueva victoria de etapa en esta nueva edición de la Vuelta a España con un tiempo de.

 

  1. Mads Pedersen (LIDL TREK) 4:02:13
  2. Ourlois Aular (Movistar Team) 
  3. Marco Frigo (Israel Premier Tech)
  4. Santiago Buitrago (Bahrain Victorius)
  5. Edward Dumbar (Team Jayco Alula)
  6. Egan Bernal (INEOS)
  7. Louis Vervaeke (Soudal Quick Step)
  8. Jay Vine (UAE Team Emirates)
  9. Magnus Sheffield (INEOS)
  10. Alec Segaert (Lotto)

 

¿Cuándo será la etapa 16 de la Vuelta a España?

La etapa 16 de la Vuelta a España 2025 está programada para el martes 9 de septiembre de 2025, representando el regreso a la competición tras el segundo día de descanso, que fue el lunes 8. Esta jornada unirá Poio con Mos/Castro de Herville, con un recorrido de aproximadamente 167,9 km, catalogado como una etapa de media montaña. 

