Pedersen luchó contra los colombianos por el triunfo de la Etapa 15 de la Vuelta España

Concluyó de manera exitosa una nueva etapa de la Vuelta a España 2025 y junto con ello también se acerca cada vez más el final de esta importante competencia. Por lo pronto, en el marco de la etapa 15 se volvieron a vivir grandes emociones por parte de los competidores, quienes entregaron todo en cada pedaleada aprovechando que el lunes 8 de septiembre sería la segunda jornada de descanso.

La etapa 15 fue una de las más exigentes de la competencia, ya que a tan solo 16 kilómetros del comienzo se vivió una complicada ascensión en el Puerto de A Garganta, el cual es considerado de primera categoría, lo que significó un "antes y un después" para los ciclistas, siendo un movimiento definitivo para la escapada de Jay Vine, Egan Bernal, Santiago Buitrago y Mads Pedersen, el danés que terminó con una nueva victoria.

Jay Vine es ganador de la etapa 15 de la Vuelta a España

Una emocionante carrera se vivió en la etapa 15 de la Vuelta a España, la cual estuvo marcada por varios ascensos importantes que beneficiaron a la mayoría de los escaladores, en donde se encontraban nombres como el de Egan Bernal y Santiago Buitrago, quienes metieron presión desde el primer instante de la carrera.

Una leve ventaja lograron sacar Louis Vervaeke y Jay Vine, les permitió mantenerse en la cabeza de la carrera, pero en los últimos kilómetros fueron alcanzados y superados por el danés, Mads Pedersen, quien se coronó con una nueva victoria de etapa en esta nueva edición de la Vuelta a España con un tiempo de.