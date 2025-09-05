Actualizado:
Vie, 05/09/2025 - 10:20
Almeida ganador en etapa 13 de Vuelta a España: cambios en general
Llegó a su fin la etapa 13 de la Vuelta a España y junto con ello se conoció también un nuevo ganador de etapa.
La etapa 13 de la Vuelta a España 2025, celebrada este viernes 5 de septiembre, volvió a someter al pelotón a un desafío mítico al finalizar en el temible Alto de L’Angliru, una de las cronos más exigentes de la historia de la ronda española.
Una distancia que sobrepasó los 202 kilómetros, arrancando en Cabezón de la Sal, presentó un recorrido quebrado que solo obligó a aflojar los pedales al final, cuando los ciclistas enfrentaron tres durísimos puertos: dos de primera categoría, Mozqueta y Cordal, y el implacable final en L’Angliru, con rampas que superan el 23 % de inclinación, pero que dejó como sólido ganador a Joao Almeida tras un intenso cierre de etapa contra Vingegaard.
Le puede interesar: Vuelta a España queda en jaque; toman decisión que complica las protestas
Ganador de la etapa 13 de la Vuelta a España 2025
Este duelo montañoso se planteó como una nueva oportunidad para que los favoritos marcaran diferencias. Jonas Vingegaard, líder con menos de un minuto de ventaja sobre Joao Almeida y Tom Pidcock, logró mantener el maillot rojo bajo presión cerca del final de la semana montañosa.
Sin embargo las sorpresas no se hicieron esperar y junto con ello también se conoció a un nuevo ganador en una etapa, la cual también estuvo enmarcada por manifestaciones en pro de Palestina y que detuvo la cabeza de la carrera por un par de segundos. Aún así esto no fue impedimento para que el ciclista portugués, Joao Almeida, se consagrara como el ganador de la etapa con un tiempo de.
1. João Almeida (Portugal - UAE Emirates XRG): 4 horas, 54 minutos y 15 segundos
2. Jonas Vingegaard (Colombia - Visma Lease a Bike): m.t.
3. Jay Hindley (Australia - Red Bull BORA - Hansgrohe): a 28 segundos
4. Sepp Kuss (Estados Unidos - Visma Lease a Bike): a 30 segundos
5. Felix Gall (Austria - Decathlon AG2R): a 52 segundos
6. Giulio Pellizari (Italia - Red Bull - BORA Hansgrohe): a 1 minuto y 11 segundos
7. Thomas Pidcock (Gran Bretaña - Q36 Pro): a 1 minuto y 16 segundos
8. Marco Riccitello (Estados Unidos - Israel Premier Tech): m.t.
9. Giulio Ciccone (Italia - Lidl - Trek): a 2 minutos y 15 segundos
10. Abel Balderstone (España - Caja Rural - Seguros RGA): a 3 minutos y 6 segundos
En otras noticias: Abandonó colombiano en la Vuelta; Ayuso ganó la etapa 12
Lea también: Se acabó la ilusión de la Vuelta a España para un colombiano
¿Cuándo será la etapa 14 de la Vuelta a España 2025?
La etapa 14 se llevará a cabo el sábado 6 de septiembre de 2025, con un recorrido de Avilés hasta Alto de La Farrapona (Lagos de Somiedo). Esta etapa de montaña tiene una distancia aproximada de 135,9 kilómetros, y presenta un perfil exigente con puertos como el Puerto de San Llaurienzu y la ascensión final al Alto de La Farrapona —un trayecto de 16,9 km al 5,9 % promedio y rampas que superan el 10 % en los últimos kilómetros.
Fuente
Antena 2