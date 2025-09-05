Almeida ganador en etapa 13 de Vuelta a España: cambios en general

La etapa 13 de la Vuelta a España 2025, celebrada este viernes 5 de septiembre, volvió a someter al pelotón a un desafío mítico al finalizar en el temible Alto de L’Angliru, una de las cronos más exigentes de la historia de la ronda española.

Una distancia que sobrepasó los 202 kilómetros, arrancando en Cabezón de la Sal, presentó un recorrido quebrado que solo obligó a aflojar los pedales al final, cuando los ciclistas enfrentaron tres durísimos puertos: dos de primera categoría, Mozqueta y Cordal, y el implacable final en L’Angliru, con rampas que superan el 23 % de inclinación, pero que dejó como sólido ganador a Joao Almeida tras un intenso cierre de etapa contra Vingegaard.

Ganador de la etapa 13 de la Vuelta a España 2025

Este duelo montañoso se planteó como una nueva oportunidad para que los favoritos marcaran diferencias. Jonas Vingegaard, líder con menos de un minuto de ventaja sobre Joao Almeida y Tom Pidcock, logró mantener el maillot rojo bajo presión cerca del final de la semana montañosa.

Sin embargo las sorpresas no se hicieron esperar y junto con ello también se conoció a un nuevo ganador en una etapa, la cual también estuvo enmarcada por manifestaciones en pro de Palestina y que detuvo la cabeza de la carrera por un par de segundos. Aún así esto no fue impedimento para que el ciclista portugués, Joao Almeida, se consagrara como el ganador de la etapa con un tiempo de.