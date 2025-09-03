Vingegaard estalló tras la polémica de la etapa 11 de la Vuelta España

La undécima etapa de la Vuelta a España 2025, con salida y llegada en Bilbao, prometía una jornada explosiva en donde habría un recorrido de 157,4 km incluía ascensos clave como el Balcón de Bizkaia, el doble paso por el Alto del Vivero y la corta pero muy exigente subida a Pike Bidea (2,3 km al 8,9 %) en los últimos kilómetros.

Lamentablemente, cuando Justo cuando se esperaba una definición emocionante, la situación se de la carrera tomó un rumbo preocupante tras una serie de manifestantes pro-palestinos que se encontraban en la meta de Bilbao, bloqueando la carretera y generando riesgos de seguridad inaceptables.

Vingegaard no pudo celebrar la victoria tras problemas en la etapa 11 de la Vuelta a España

Como consecuencia a las manifestaciones que se llevaron a cabo en el transcurso de la competencia, obligaron a que la dirección de la carrera fuera neutralizada. Los tiempos se tomaron a 3 km de la meta, y no se declaró un ganador oficial. No obstante, se otorgaron puntos para la clasificación de montaña y el sprint intermedio.

Vingegaard, junto con Tom Pidcock, llegaron primeros a la pancarta de los 3 km, tras el duro ascenso en el Alto de Pike. Aunque Pidcock fue más agresivo, el danés logró seguir su rueda y juntos abrieron brecha sobre sus rivales por la general. Este hecho causó conmoción en el ciclista danés, quien quería celebrar el triunfo para mantenerse sólido en la general, pero también para dedicarle el triunfo al cumpleaños de su hijo.