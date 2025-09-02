Vingegaard reveló polémico plan por el liderazgo en Vuelta España

La décima etapa de la Vuelta a España 2025 se llevó a cabo el martes 2 de septiembre, tras el primer descanso, y cubrió una exigente distancia de 175,3 km desde el Parque de la Naturaleza Sendaviva hasta el alto de El Ferial Larra Belagua. Una etapa llena de sorpresas y movimientos importantes en la clasificación general, la cual es nuevamente liderada por Jonas Vingegaard.

La etapa 10 fue una jornada clave para redefinir el liderazgo de la competencia, en especial por la recta final. El ciclista australiano Jay Vine (UAE Team Emirates-XRG) se impuso con una poderosa escapada, lanzando su ataque decisivo a 5 km del final y llegando en solitario, con 35 segundos sobre Pablo Castrillo (Movistar) y con Javier Romo cerrando el podio. Sin embargo, otro que se robó las miradas fue Vingeggard quien volvió a tomar el liderato de la competencia y reveló la estrategia para lograrlo.

Vingegaard se robó el show y el liderato de la Vuelta a España

La etapa volvió a demostrar la importancia de llegar bien tras el descanso y de la coordinación en los ataques. La escapada que tomó ventaja a 72 km del final mostró valentía; sin embargo, los corredores que lograron mantener el ritmo en la ascensión final fueron los que marcaron la diferencia.

La cima de la clasificación general sufrió un vuelco, ya que Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) recuperó el maillot rojo. Partía a 37 segundos del líder, el noruego Torstein Træen (Bahrain Victorious), pero la exigente subida fue su aliada para superarlo. Vingegaard cruzó en la posición 11 y ahora encabeza la general con una ventaja de 26 segundos sobre Træen, un hecho que causó gran controversia, en especial después de conocer la estrategia.