Vuelta a España EN VIVO HOY 7 de septiembre: cómo ver etapa 15

la batalla entre los líderes de la general también estuvo cargada de tensión. Jonas Vingegaard (Visma–Lease a Bike) y João Almeida (UAE Team Emirates XRG) llegaron juntos a la base de La Farrapona, vigilándose mutuamente en cada movimiento. En el último kilómetro, Vingegaard impuso su potencia en el sprint final para cruzar segundo y arrebatarle la bonificación al portugués, consolidando así su posición de líder. El danés mantiene el maillot rojo con un margen de 48 segundos sobre Almeida, quien sigue como su principal rival en la lucha por el título.

Ahora, tras la decimoquinta etapa de la Vuelta a España 2025, disputada el domingo 7 de septiembre, llevará al pelotón desde A Veiga/Vegadeo hasta Monforte de Lemos en una jornada de 167,8 km caracterizada por la media montaña y un terreno sinuoso que exigió resistencia y estrategia desde el primer kilómetro.

