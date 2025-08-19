Vuelta a España: anuncian la repentina baja de un favorito a la clasificación general

El ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education) no estará presente este sábado en la salida de la Vuelta a España, ya que, según señala el equipo, su proceso de recuperación de la enfermedad que le privó del Tour de Francia "ha sufrido altibajos" y la decisión es que el campeón olímpico en Tokio se centre en "preparar las clásicas de otoño y el Mundial de Ruanda".



"Tras perderse el Tour de Francia por una infección gastrointestinal, nuestro ciclista ecuatoriano tenía la mira puesta en su regreso a la Vuelta a España. Sin embargo, tras una recuperación con altibajos, Richie, junto con nuestro equipo médico, decidió retrasar su regreso a la competición para asegurar su máximo potencial", refleja un comunicado del equipo.

