Vuelta a España: anuncian la repentina baja de un favorito a la clasificación general
La última gran carrera del año dará comienzo a partir del próximo sábado 23 de agosto.
El ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education) no estará presente este sábado en la salida de la Vuelta a España, ya que, según señala el equipo, su proceso de recuperación de la enfermedad que le privó del Tour de Francia "ha sufrido altibajos" y la decisión es que el campeón olímpico en Tokio se centre en "preparar las clásicas de otoño y el Mundial de Ruanda".
"Tras perderse el Tour de Francia por una infección gastrointestinal, nuestro ciclista ecuatoriano tenía la mira puesta en su regreso a la Vuelta a España. Sin embargo, tras una recuperación con altibajos, Richie, junto con nuestro equipo médico, decidió retrasar su regreso a la competición para asegurar su máximo potencial", refleja un comunicado del equipo.
Richard Carapaz no estará en la Vuelta a España
Aunque ya se encuentra cerca de la recuperación total, Richard Carapaz ha preferido continuar con los entrenamientos en Ecuador.
"Después de la enfermedad que tuve, tuve que parar varias veces, ya que no podía entrenar más de dos o tres días seguidos. Ahora en Ecuador, estoy intentando volver a la normalidad con los entrenamientos y seguir adelante con lo que teníamos planeado. Ya estoy casi completamente recuperado", afirma.
El pedalista ecuatoriano ya tiene fijos sus próximos retos
La formación EF Education Easy-Post añade que "aunque la recuperación no ha sido fácil, Richie sabe que aún le quedan muchas oportunidades este año. Con las clásicas italianas y el Campeonato Mundial de Ruanda en el horizonte, ha recuperado su chispa y está entusiasmado por lo que le espera".
"Ahora, nuestros próximos objetivos son las clásicas italianas, especialmente Lombardia, y también el Campeonato Mundial de Ruanda", dijo Richard.
"Es un Campeonato Mundial muy especial para mí, donde tengo una gran oportunidad, y quiero prepararme lo mejor posible. Por eso vine a Ecuador: para entrenar en altura, recuperar la motivación y concentrarme al cien por cien. Hay factores que juegan a nuestro favor y queremos aprovecharlos al máximo”.
"Tras ganar los Juegos Olímpicos y etapas en las tres grandes vueltas, lucir las bandas arcoíris sería el mayor logro de una carrera ya ilustre. Nos entusiasma ver a nuestro cóndor ecuatoriano remontar el vuelo este otoño", afirmó el equipo EF.
