Cargando contenido

Egan Bernal en la Vuelta a España 2025
Egan Bernal en la Vuelta a España 2025
AFP
Vuelta a España
Actualizado:
Sáb, 13/09/2025 - 09:23

Vuelta a España: así van los colombianos en la general tras la etapa 20

Se vivió el penúltimo día de la Vuelta a España 2025.

Se disputó este sábado la etapa 20 de la Vuelta a España 2025.

Vuelta a España, etapa 20: así van los colombianos:

1. Vingegaard Jonas (Team Visma | Lease a Bike) - 

2. Almeida João (UAE Team Emirates - XRG) a 

3. Pidcock Thomas (Q36.5 Pro Cycling Team) a 

---

12. Tejada Harold (XDS Astana Team) a 

15. Buitrago Santiago (Bahrain - Victorious) a

18. Bernal Egan (INEOS Grenadiers) a 

56. Martinez Juan Guillermo (Team Picnic PostNL) a 

70. Rivera Brandon Smith (INEOS Grenadiers) a 

Se está a la espera de los tiempos oficiales para completar la información.

Noticia en desarrollo...

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Vuelta a España

Vuelta a España

Imagen

Vuelta a España hoy

Imagen
Egan Bernal

Egan Bernal

Cargando más contenidos

Fin del contenido