Vuelta a España EN VIVO HOY 28 de agosto: etapa 6

La sexta etapa de la Vuelta a España, programada para el jueves 28 de agosto, tendrá un recorrido de alta montaña con inicio en Olot y final en Pal, Andorra. La jornada cubrirá 170,3 kilómetros y se caracterizará por la presencia de seis puertos puntuables que marcarán el desarrollo de la carrera.

La salida será en Olot, a 518 metros de altitud. Los corredores enfrentarán en los primeros 11,4 kilómetros el sprint intermedio en Santigosa, seguido inmediatamente de la primera dificultad montañosa, el Collado de Santigosa (3.ª categoría, 1.059 m). Tras el descenso, la ruta atravesará Ripoll en el kilómetro 20 y, más adelante, Ribes de Freser en el kilómetro 32,1. A continuación, se ascenderá al Collado de Toses (1.790 m), puerto de 1.ª categoría, con su cima situada en el kilómetro 61,4.

Después de coronar Toses, la etapa continuará hacia Alp (km 70,5) y Belver de Cerdanya (km 84,7), donde se dará paso a un largo descenso en dirección a La Seu d’Urgell (km 126). Posteriormente, el pelotón se adentrará en territorio andorrano con paso por Andorra la Vella en el kilómetro 135,2, donde se disputará un sprint intermedio.

La parte decisiva de la etapa se concentrará en los últimos 40 kilómetros, con un encadenado de ascensiones. En el kilómetro 144,5 se subirá al Alto de la Comella (2.ª categoría, 1.347 m), cuya cima se encuentra en el kilómetro 145,3. Tras el descenso hacia Encamp, comenzará el ascenso al Alto de la Collada de Beixalís (categoría especial, 1.795 m), que se coronará en el kilómetro 160,2.

La etapa concluirá con la subida a Pal (1.573 m) y final en Pal-Andorra a 1.910 m de altitud, después de 170,3 kilómetros. Este último puerto está catalogado de 1.ª categoría y será la llegada en alto de la jornada.