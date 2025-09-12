Vuelta a España, etapa 19: Egan y los colombianos en la general

Una nueva jornada se vivió este viernes en la Vuelta a España 2025 y no hubo muchos movimientos en la clasificación general tras finalizar la etapa 19.

La fracción entre Rueda como punto de partida y Guijuelo como punto final de un recorrido de 161,9 kilómetros se decidió por el esprint definitivo. Aunque no hubo muchas diferencias desde los primeros pedaleos con apenas dos escapados que alcanzaron a sacar distancia de cuatro minutos, todo se decidió gracias a la velocidad de Jasper Philipsen que vino de atrás, pero que logró dar el golpe y coronar la etapa.

Jasper Philipsen logró sacar diferencias en el esprint final para ganar la etapa que poco o nada cambió en la clasificación general. Jonas Vingegaard ganó puntos por bonificación en el esprint intermedio y esto también ayudó a que sacara más segundos como el líder de la general.

ASÍ LE FUE A LOS COLOMBIANOS EN LA ETAPA 19

Por el lado de los colombianos, Harold Tejada y Santiago Buitrago tuvieron una etapa 19 buena llegando al mismo tiempo que Jasper Philipsen en la carrera entre velocistas para definir la jornada. Rivera llegó en la posición 24, mientras que Buitrago llegó de 27.

En el caso de Egan Bernal, Juan Martínez y de Brandon Rivera, llegaron con un tiempo de diferencia significativo. Martínez quedó a dos minutos de Philipsen en la casilla 121, mientras que Rivera y Egan llegaron seis minutos de diferencia atrás del belga en las posiciones 146 y 147 respectivamente.

Vuelta a España, etapa 19: así van los colombianos:

1. Vingegaard Jonas (Team Visma | Lease a Bike) - 68:57:44

2. Almeida João (UAE Team Emirates - XRG) a 44'

3. Pidcock Thomas (Q36.5 Pro Cycling Team) a 2:43'

---

12. Tejada Harold (XDS Astana Team) a 15:49'

15. Buitrago Santiago (Bahrain - Victorious) a 34:23'

18. Bernal Egan (INEOS Grenadiers) a 41:25'

56. Martinez Juan Guillermo (Team Picnic PostNL) a 2:06:49'

70. Rivera Brandon Smith (INEOS Grenadiers) a 2:29:10'