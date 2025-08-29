Vuelta a España, etapa 7 EN VIVO HOY 28 de agosto: jornada de montaña

La etapa 7 de la Vuelta a España 2025 se disputará este viernes 29 de agosto, con un recorrido de 186 kilómetros entre Andorra la Vella, en territorio andorrano, y Celer, en la provincia de Huesca. Será un trazado de alta montaña con cinco puertos categorizados, que marcarán diferencias en la clasificación general. La jornada podrá escucharse en directo a través del canal de YouTube de Antena 2.

La salida está programada en Andorra la Vella, a 816 metros de altitud. Desde los primeros kilómetros los ciclistas afrontarán un terreno ascendente que los llevará hacia el paso a territorio español. En el kilómetro 6,3 se disputará un sprint intermedio en la frontera, antes de continuar hacia La Seu d’Urgell, a 704 metros de altitud, donde se ubica un puerto de categoría especial.

El primer gran ascenso del día será el Port del Cantó, con 1.724 metros de altitud, clasificado de primera categoría. Su cima se encuentra en el kilómetro 57,9 y marcará el inicio de un terreno de alta exigencia. Tras un descenso hacia Sort y La Pobla de Segur, los corredores afrontarán el segundo puerto del día: el Coll de la Creu de Perves, de segunda categoría, con 1.332 metros de altitud, ubicado en el kilómetro 107,7.

El siguiente punto clave será el ascenso a Bonansa, puerto de primera categoría a 1.189 metros, en el kilómetro 174,5. Antes de esa subida se disputará un sprint especial en Castejón de Sos, en el kilómetro 159, que ofrecerá puntos adicionales para la clasificación por puntos.

El final de la etapa será en Celer, en la zona de Huesca, tras un ascenso sostenido que culminará a 1.105 metros de altitud. La llegada en alto está prevista después de superar un puerto de primera categoría en los últimos kilómetros, lo que anticipa movimientos entre los favoritos a la clasificación general.