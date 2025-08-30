Actualizado:
Sáb, 30/08/2025 - 06:28
EN VIVO: Jornada llana en la Vuelta a España, etapa 8
Se disputa una jornada más en la Vuelta a España 2025.
Se vive una jornada llana este sábado en la Vuelta a España 2025. La etapa 8 tendrá un recorrido total de casi 164 kilómetros y se espera poco movimiento que afecte la clasificación general.
Siga la Vuelta a España, etapa 8 EN VIVO HOY 30 de agosto: jornada llana
Este sábado 30 se corre la octava etapa de La Vuelta a España 2025. Toda la información podrá encontrarla a través de Antena 2, pero podrá ver la transmisión completa en RCN Televisión y su canal de YouTube.
Horarios de la carrera:
Colombia, Perú y Ecuador: 8:00 A.M.
México: 7:00 A.M.
Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 9:00 A.M.
Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 10:00 A.M.
🚴♂️ Etapa 8 EN VIVO | Vuelta a España 2025🔴
Fuente
Antena 2