Vuelta a España: finales en montaña no tendrán público

La organización de la Vuelta a España de ciclismo, que se disputará del 20 de octubre al 8 de noviembre, anunció este martes que no permitirá el acceso de público en las etapas con final en montaña por las restricciones motivadas por la pandemia del covid-19.

La organización de la carrera y las autoridades políticas y sanitarias de España acordaron "aplicar una serie de restricciones en algunas salidas, metas y puertos de montaña, donde se limitará la presencia de público".

Le puede interesar: Cristiano y Messi no se enfrentarían en Champions por positivo para Covid del portugués

"La carrera se llevará a cabo sin sus habituales acciones comerciales y publicitarias como el Parque Vuelta o la caravana para evitar cualquier aglomeración innecesaria", añadió en un comunicado.

🇪🇸⚠️ Los finales en alto de La Vuelta 20 serán sin público



🇬🇧⚠️ The high-altitude finales of La Vuelta 20 will take place without public



🔗 +INFO ➫ https://t.co/C1fIk28Cfj#LaVuelta20 | #LaVuelta20EnCasa pic.twitter.com/iuZhDAUi9E