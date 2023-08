Evenepoel explotó tras la crono por equipos: "Fue una mier**. No somos monos de circo"

La primera etapa de la Vuelta a España 2023 fue una contrarreloj por equipos en Barcelona, que estuvo pasada por la fuerte lluvia, la cual generó algunas caídas -e incluso retiros- que no permitieron que hubiera la explosividad esperada.

Eso sí, uno de los perjudicados en cuanto al tiempo fue Remco Evenepoel y su Soudal Quick Step, que pintaba como favorito pero tuco que conformarse con el cuarto lugar, a seis segundos del Team DSM -que ganó la etapa-.

Y justamente, Evenepoel -vigente campeón de la Vuelta a España- dialogó con los medios de comunicación al concluir la etapa, y dejó en evidencia sus percepciones sobre el recorrido estipulado por los organizadores, quienes pasaron por alto las condiciones climáticas y arriesgaron bastante a los corredores.

Declaraciones de Remco Evenepoel tras la primera etapa de la Vuelta a España

"Esto fue una mierda, no podíamos ver nada. Era super peligroso", dijo Evenepoel al concluir los 14,8 kilómetros que marcaron el inicio de la ronda ibérica, apuntando contra los organizadores.

"Tuvimos que ir con mucho cuidado en las curvas porque estamos aquí para pelear por la Vuelta y no te quieres caer el primer día y quedarte sin opciones", dijo Remco, quien reveló la estretegia de casi todos los equipos participantes, que más que pelear por la victoria, procuraron mantener a su equipo completo.

Asimismo, criticó el horario nocturno de la etapa 1 de la Vuelta, teniendo en cuenta "Todos (los medios de televisión) tienen las luces encendidas encima de las cámaras, eso lo dice todo. Está simplemente oscuro. ¿Te imaginas lo que es ir a rueda y luego tener agua en la cara todo el tiempo? No se ve ni a un metro de distancia".

Además, Remco dijo que "mañana todo el mundo me criticará por decirlo. Pero era peligroso. No puedes conducir a 200 kilómetros por hora por la autopista en la oscuridad y sin faros. No somos monos de circo".

Por último, Remco Evenepoel llamó la atención de cara a las próximas ocasiones en que haya una etapa pasada por agua, comentando que "con la lluvia no puedes hacer nada, pero puedes hacer algo con la iluminación. Esto era peligroso. Era a vida o muerte ir a rueda".

"Esto es simplemente ridículo. La organización debe pensar en la seguridad. Es realmente una lástima lo que ha sucedido en una carrera tan bonita como la Vuelta, finalizó el vigente campeón del mundo de contrarreloj.