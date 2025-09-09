Vuelta a España: ¿por qué se neutralizó la etapa que ganó Egan Bernal?

Hubo manifestaciones en el inicio y durante la etapa 16

Cientos de personas han secundado este martes las protestas convocadas por el colectivo Galiza por Palestina para denunciar la invasión militar de Israel en el territorio ocupado de Gaza al paso por Pontevedra de la caravana ciclista de La Vuelta con el clamor de "no es una guerra, es un genocidio".



La prueba deportiva, cuya decimosexta etapa salía este mediodía de Combarro (Poio), no logró esquivar las movilizaciones que se están sucediendo por toda España por la participación del equipo Israel–Premier Tech en la ronda ciclista.



Plagados de banderas palestinas en las carreteras se escucharon gritos como "No es una guerra, es un genocidio" pero también "Las niñas de Gaza no son una amenaza", además de "El sionismo es terrorismo" o "Israel asesina, La Vuelta patrocina" se han sucedido a medida que el pelotón pasaba por las inmediaciones de los concentrados.



Un amplio despliegue de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional estuvo controlando en todo momento a los manifestantes para impedir que interrumpieran el transcurso de la prueba.