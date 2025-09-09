Actualizado:
Vuelta a España: ¿por qué se neutralizó la etapa que ganó Egan Bernal?
La organización de la carrera tomó la decisión.
La decimosexta etapa de la Vuelta a España 2025, que se disputó este martes entre Poio y Mos Castro de Herville, ha sido neutralizada a 8 km de meta por las protestas propalestinas que se están produciendo en las inmediaciones de la meta.
A 15 km de meta, momento en el que marchaban escapados el español Mikel Landa y el colombiano Egan Bernal, la organización de la Vuelta envió una comunicación por su emisora anunciando tal medida. "Debido a una protesta que está bloqueando la carrera, el ganador de etapa y los tiempos para la clasificación general se decidirán a 8 kilómetros para la línea de meta".
Egan Bernal se impuso en el 'sprint' final
El colombiano Egan Bernal (Ineos) ha sido el vencedor de la decimosexta etapa de la Vuelta, un recorrido marcado por las protestas propalestinas que se estaban produciendo a unos 2,5 km de la llegada.
Bernal se impuso en un atípico esprint al español Mikel Landa, con quien marchaba escapado. La tercera plaza ha sido adjudicada al francés Brieuc Rolland (Groupama).
La clasificación general no sufre ningún cambio, con Jonas Vingegaard como maillot rojo de líder, seguido del portugués Joao Almeida (UAE) a 48 segundos y el británico Tom Pidcock (Q36.5) a 2.38 minutos.
Hubo manifestaciones en el inicio y durante la etapa 16
Cientos de personas han secundado este martes las protestas convocadas por el colectivo Galiza por Palestina para denunciar la invasión militar de Israel en el territorio ocupado de Gaza al paso por Pontevedra de la caravana ciclista de La Vuelta con el clamor de "no es una guerra, es un genocidio".
La prueba deportiva, cuya decimosexta etapa salía este mediodía de Combarro (Poio), no logró esquivar las movilizaciones que se están sucediendo por toda España por la participación del equipo Israel–Premier Tech en la ronda ciclista.
Plagados de banderas palestinas en las carreteras se escucharon gritos como "No es una guerra, es un genocidio" pero también "Las niñas de Gaza no son una amenaza", además de "El sionismo es terrorismo" o "Israel asesina, La Vuelta patrocina" se han sucedido a medida que el pelotón pasaba por las inmediaciones de los concentrados.
Un amplio despliegue de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional estuvo controlando en todo momento a los manifestantes para impedir que interrumpieran el transcurso de la prueba.
