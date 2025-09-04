Vuelta a España queda en jaque; toman decisión que complica las protestas

Director de la Vuelta había sugerido que el equipo Israel se retirara

Unas horas antes, el director técnico de la Vuelta, Kiko García, había sugerido que Israel-Premier Tech debería reflexionar sobre su salida de la ronda por el bien de la carrera.

"Solo hay una solución ahora mismo, que el propio equipo de Israel se dé cuenta de que estando aquí no facilita la seguridad de todos los demás. Pero nosotros no podemos tomar esa decisión, deben ser ellos", dijo a la radio Cadena SER.

"Nosotros como organizadores no podemos tomar ninguna decisión porque el reglamento nos obliga a que el equipo esté corriendo. Cualquier decisión en ese sentido nos puede llevar a perder la carrera en el calendario", señaló.

Kiko García admitió en su intervención que los organizadores tienen ahora "preocupación por la protección de todos" los integrantes del pelotón debido a esta situación, cuando todavía queda la mitad de la Vuelta por disputarse.