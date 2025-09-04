Actualizado:
Jue, 04/09/2025 - 07:46
Vuelta a España queda en jaque; toman decisión que complica las protestas
La etapa 11 de la 'ronda ibérica' no tuvo ganador pensando en la protección de los ciclistas.
Óscar Guerrero, director del Israel-Premier Tech, aseguró este jueves que el equipo no tiene ninguna duda de que va a seguir en carrera en la Vuelta a España e insistió en que son una formación deportiva que ha venido a competir, tras una nueva protesta para pedir su expulsión en la salida de la duodécima etapa en Laredo.
"Nosotros lo hemos dicho claro, no tenemos ninguna duda que vamos a seguir en carrera. Me he hartado de decir que somos un equipo deportivo, que ha venido aquí a competir y estamos compitiendo, no hay más que ver los resultados de la primera semana y cómo está en la general. La organización conmigo no ha hablado nada", afirmó.
El Israel-Premier Tech pide que las manifestaciones sean pacíficas
Guerrero apuntó que "es lícito que la gente proteste", pero pidió "que sea pacífica", y lamentó "la vejación" tanto física como verbal que están sufriendo los miembros de su formación.
"Si nosotros abandonamos aquí sabemos que a partir de ahora en cada carrera seríamos objetivo y tendríamos que bajarnos aquí, allí y en todas partes. Al final hay que ser realista, sería el cierre del equipo", añadió.
Director de la Vuelta había sugerido que el equipo Israel se retirara
Unas horas antes, el director técnico de la Vuelta, Kiko García, había sugerido que Israel-Premier Tech debería reflexionar sobre su salida de la ronda por el bien de la carrera.
"Solo hay una solución ahora mismo, que el propio equipo de Israel se dé cuenta de que estando aquí no facilita la seguridad de todos los demás. Pero nosotros no podemos tomar esa decisión, deben ser ellos", dijo a la radio Cadena SER.
"Nosotros como organizadores no podemos tomar ninguna decisión porque el reglamento nos obliga a que el equipo esté corriendo. Cualquier decisión en ese sentido nos puede llevar a perder la carrera en el calendario", señaló.
Kiko García admitió en su intervención que los organizadores tienen ahora "preocupación por la protección de todos" los integrantes del pelotón debido a esta situación, cuando todavía queda la mitad de la Vuelta por disputarse.
Fuente
Agencia EFE / Antena 2