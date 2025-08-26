Ben Turner aprovechó un descuido del Alpecin y ganó la etapa 4 de la Vuelta a España

Este martes 26 de agosto se corrió la cuarta etapa de la Vuelta a España, carrera que tuvo un recorrido de 206,7 kilómetros entre Susa y Voiron, donde hubo dos puertos de montaña intermedios, pero el tramo final fue ideal para los sprinters. Hubo una llegada masiva a la línea de meta, donde el británico Ben Turner (Ineos Grenadiers) se llevó la victoria.

Previo a la etapa se produjeron dos retiros más, pues el español Carlos García Pierna (Burgos Burpellet BH) y el francés Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) tuvieron que retirarse debido a que el primero padece un cuadro viral y el segundo también presentó complicaciones físicas.

Puede leer: ¡Histórico! La Selección Colombia de Baloncesto clasificó a cuartos de Americup

Teniendo en cuenta el perfil de la carrera, era propicio que se presentaran fugas, y la primera del día fue protagonizada por Mario Aparicio (Burgos Burpellet BH), Joel Nicolau Beltrán (Caja Rural-Seguros RGA), Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step), Sean Quinn (EF Education-EasyPost) y Kamiel Bonneu (Intermarché - Wanty).

No obstante, a estos corredores les costó mantenerse escapados por un tramo tan largo y terminaron alcanzados por el grupo principal de la carrera, quienes con antelación a la línea de meta pelearon por sprints intermedios.