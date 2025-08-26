Actualizado:
Mar, 26/08/2025 - 09:47
Ben Turner aprovechó un descuido del Alpecin y ganó la etapa 4 de la Vuelta a España
La jornada de este martes se definió al sprint y hay nuevo líder en la clasificación general.
Este martes 26 de agosto se corrió la cuarta etapa de la Vuelta a España, carrera que tuvo un recorrido de 206,7 kilómetros entre Susa y Voiron, donde hubo dos puertos de montaña intermedios, pero el tramo final fue ideal para los sprinters. Hubo una llegada masiva a la línea de meta, donde el británico Ben Turner (Ineos Grenadiers) se llevó la victoria.
Previo a la etapa se produjeron dos retiros más, pues el español Carlos García Pierna (Burgos Burpellet BH) y el francés Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) tuvieron que retirarse debido a que el primero padece un cuadro viral y el segundo también presentó complicaciones físicas.
Teniendo en cuenta el perfil de la carrera, era propicio que se presentaran fugas, y la primera del día fue protagonizada por Mario Aparicio (Burgos Burpellet BH), Joel Nicolau Beltrán (Caja Rural-Seguros RGA), Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step), Sean Quinn (EF Education-EasyPost) y Kamiel Bonneu (Intermarché - Wanty).
No obstante, a estos corredores les costó mantenerse escapados por un tramo tan largo y terminaron alcanzados por el grupo principal de la carrera, quienes con antelación a la línea de meta pelearon por sprints intermedios.
Entrando a la parte final de la carrera, hubo una estrategia mal ejecutada por el Alpecin - Deceuninck, pues Edward Planckaert tiró el lanzamiento para que Jasper Philipsen rematara y se hiciera con la victoria, pero hubo una desatención que fue aprovechada por Ben Turner, quien remató, sobrepasó a los belgas previo a la línea de meta y ganó su primera etapa en 'grandes vueltas'.
Para destacar, que debido a las posiciones en la jornada, hubo cambio de líder, pues ahora es David Gaudu (Groupama - FDJ) quien ocupa la primera posición de la clasificación general, seguido por Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), ambos con un tiempo de 15:45:50.
Recorrido de la quinta etapa de la Vuelta a España 2025
La quinta etapa de la Vuelta a España será el miércoles 27 de agosto y traerá consigo una contrarreloj por equipos de 24,1 kilómetros en Figueres y será sobre un terreno llano. Se espera una estrategia muy aplicada por parte de las 22 nóminas, y es posible que no haya variaciones en la clasificación general.
Fuente
Antena 2