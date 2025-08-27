UAE arrasó y ganó la contrarreloj por equipos de la Vuelta a España

Este miércoles 27 de agosto se corrió la primera contrarreloj de la Vuelta a España, que correspondió a una prueba por equipos por la quinta etapa en la que hubo un trazado completamente llano en Figueres, con un recorrido de 24,1 kilómetros. A su término, hubo modificaciones en la clasificación general. El UAE Team Emirates se terminó llevando la victoria con un tiempo de 25'26".

Se trató de una de las fracciones más esperadas de esta edición de la Vuelta a España, pues si bien las etapas contrarreloj por equipos no lucían tan llamativas hace un tiempo, han recobrado importancia debido a las normas de la UCI, en donde quien marca el tiempo es el quinto ciclista.

¿Cómo se determina el tiempo en una contrarreloj por equipos?

En una contrarreloj por equipos, no es necesario que todos los ciclistas lleguen en grupo a la línea de meta. En el caso de las competiciones World Tour, donde hay ocho corredores por nómina, se detiene el tiempo una vez cruce la meta el quinto, pues se entiende que difícilmente todos llevarán el mismo ritmo.

Para este miércoles, uno de los equipos candidatos era el Ineos Grenadiers, pues los británicos son especialistas en la sesiones de entrenamiento para este tipo de carreras, por ende, muchos le apuntaban a un posible liderato de Egan Bernal en la clasificación general.