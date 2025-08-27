Actualizado:
UAE arrasó y ganó la contrarreloj por equipos de la Vuelta a España
La quinta etapa fue una 'crono' por equipos de 24,1 kilómetros en Figueres.
Este miércoles 27 de agosto se corrió la primera contrarreloj de la Vuelta a España, que correspondió a una prueba por equipos por la quinta etapa en la que hubo un trazado completamente llano en Figueres, con un recorrido de 24,1 kilómetros. A su término, hubo modificaciones en la clasificación general. El UAE Team Emirates se terminó llevando la victoria con un tiempo de 25'26".
Se trató de una de las fracciones más esperadas de esta edición de la Vuelta a España, pues si bien las etapas contrarreloj por equipos no lucían tan llamativas hace un tiempo, han recobrado importancia debido a las normas de la UCI, en donde quien marca el tiempo es el quinto ciclista.
¿Cómo se determina el tiempo en una contrarreloj por equipos?
En una contrarreloj por equipos, no es necesario que todos los ciclistas lleguen en grupo a la línea de meta. En el caso de las competiciones World Tour, donde hay ocho corredores por nómina, se detiene el tiempo una vez cruce la meta el quinto, pues se entiende que difícilmente todos llevarán el mismo ritmo.
Para este miércoles, uno de los equipos candidatos era el Ineos Grenadiers, pues los británicos son especialistas en la sesiones de entrenamiento para este tipo de carreras, por ende, muchos le apuntaban a un posible liderato de Egan Bernal en la clasificación general.
No obstante, el equipo que dio la sorpresa fue el Lidl-Trek, que se mantuvo en la 'silla caliente' durante un buen tramo con un tiempo de 25'35", hasta que llegó el UAE y con sus 25'26" se posicionó en el primer lugar, y ahora mete presión en la general; segundo fue Team Visma a 8".
En ese orden de ideas, hubo movimientos en la clasificación general, y el pedalista más perjudicado fue Egan Bernal, quien cayó de la cuarta a la décima posición a 22". Gracias a la buena 'crono', UAE metió a Juan Ayuso, Joao Almeida y Marc Soler en el 'top 5', siendo 2, 3 y 4, respectivamente. El líder volvió a ser Jonas Vingegaard (Team Visma) con 16:1124 de tiempo.
Recorrido de la sexta etapa de la Vuelta a España - jueves 28 de agosto
La sexta etapa de la Vuelta a España se correrá este jueves 28 de agosto entre Olot y Pal. Andorra, donde habrá un recorrido de 170,3 kilómetros con final en un ascenso de primera categoría, previamente habrá otro de primera, uno de segunda y uno de tercera.
