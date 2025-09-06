Marc Soler tuvo piernas y ganó la etapa 14 de la Vuelta a España

135,9 kilómetros de recorrido tuvo la etapa 14 de la Vuelta a España 2025, que se corrió este sábado 6 de septiembre entre Avilés y La Farrapona - Lagos de Somiedo, que a su paso tuvo dos puertos de montaña intermedios y uno que significó el final del trazado. El español Marc Soler (UAE Team Emirates) se quedó con la victoria.

El inicio de la jornada estuvo marcado por el retiro del ciclista colombiano Sergio Andrés Higuita (XDS Astana), pues una enfermedad que padeció antes de la ronda ibérica hizo mella y le impidió culminar su participación.

Ya en carrera, se trató de un recorrido propicio para que los candidatos al título de la Vuelta a España y al liderato de la clasificación de la montaña propiciaran una 'escapada'. Las miradas estaban puestas en las estrategias del Visma | Lease a Bike y el UAE Team Emirates.

Fue el español Marc Soler quien se hizo fuerte en la escapada y tuvo fuerza en sus piernas para mantener el ritmo, quedándose con la victoria de etapa luego de un tiempo de 3:48:22.