Sáb, 06/09/2025 - 10:55
Marc Soler tuvo piernas y ganó la etapa 14 de la Vuelta a España
La jornada finalizó en un puerto de montaña de primera categoría.
135,9 kilómetros de recorrido tuvo la etapa 14 de la Vuelta a España 2025, que se corrió este sábado 6 de septiembre entre Avilés y La Farrapona - Lagos de Somiedo, que a su paso tuvo dos puertos de montaña intermedios y uno que significó el final del trazado. El español Marc Soler (UAE Team Emirates) se quedó con la victoria.
El inicio de la jornada estuvo marcado por el retiro del ciclista colombiano Sergio Andrés Higuita (XDS Astana), pues una enfermedad que padeció antes de la ronda ibérica hizo mella y le impidió culminar su participación.
Ya en carrera, se trató de un recorrido propicio para que los candidatos al título de la Vuelta a España y al liderato de la clasificación de la montaña propiciaran una 'escapada'. Las miradas estaban puestas en las estrategias del Visma | Lease a Bike y el UAE Team Emirates.
Fue el español Marc Soler quien se hizo fuerte en la escapada y tuvo fuerza en sus piernas para mantener el ritmo, quedándose con la victoria de etapa luego de un tiempo de 3:48:22.
Tras Soler, quien ya suma cuatro victorias de etapa en Vuelta a España, se ubicaron Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), y Joao Ameida (UAE Team Emirates - XRG), a 39" y 43", respectivamente.
En la clasificación general hubo modificaciones en los tiempos de los corredores aspirantes a quedarse con el título y aquellos que pretenden meterse en el podio, pero no hubo cambios en las posiciones.
Recorrido de la etapa 15 de la Vuelta a España 2025
La decimoquinta etapa de la Vuelta a España se correrá este domingo 7 de septiembre entre A Veiga/Vegadeo y Monforte de Lemos, localidades separadas por 167,8 kilómetros donde luego de dos puertos intermedios (uno de primera y otro de segunda) habrá final llano, ideal para los sprinters.
