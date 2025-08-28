Jay Vine ganó la sexta etapa de la Vuelta a España y se sacudió la general

Jay Vine (UAE Team Emirates) ganó la sexta etapa de la Vuelta a España con un tiempo de 4:12:36, siendo el principal animador de una de las fracciones más llamativas en lo corrido de la edición 2025. Es la tercera victoria de etapa en el historial del australiano en esta carrera, pues ya había ganado dos en 2022.

La etapa tuvo final en alto de primera categoría y previamente había tenido tres desniveles más, en los que el australiano Vine había sacado diferencia, encaminándose así a la victoria. Vine no tuvo problemas para cruzar la meta en primer lugar con un tiempo de 4:12:36.

Tras Vine, llegó el noruego Torstein Traeen (Bahrain - Victorious), quien se convirtió en el nuevo líder de la clasificación general, la cual tuvo una sacudida tan fuerte que hay nuevo podio en su totalidad. Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) fue tercero a 1'10" y ahora es tercero en la CG.

El colombiano Egan Bernal (INEOS Grenadiers) llegó 14 en la etapa junto al grupo líder que finalizó a 4'19" y perdió bastante tiempo en la clasificación general.