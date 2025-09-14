Vuelta a España: se detiene la última etapa a falta de 56 kilómetros

La 80 edición de la Vuelta a España ha finalizado a 56 km de la meta de Madrid debido a las manifestaciones propalestinas que invadieron las calles del recorrido y que obligaron a la intervención policial.



El pelotón transitaba a 56 km de meta cuando un grupo de manifestantes detuvo el pelotón. Instantes después, el grupo reanudó la marcha, pero ante las noticias que llegaban de la zona de meta y otras calles céntricas, la organización decidió desviar la carrera hasta los Jardines del Palacio Real, donde los ciclistas encontraron refugio.



Tras las conversaciones con el director de carrera, se detuvo definitivamente la carrera. Los ciclistas esperaron sobre el terreno con sus bicicletas para ser escoltados por la Policía hacia los vehículos de equipo o sus hoteles.

Noticia en desarrollo...