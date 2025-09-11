Vuelta a España tomó decisión para las últimas etapas: lo cambia todo

Cada vez falta menos para que finalice una nueva edición de la Vuelta a España, en donde a falta de 4 etapas aún por disputarse, parece que el podio ya estaría consolidado por una sólida diferencia que mantienen Jonas Vingegaard, Joao Almeida y Pidcock Thomas. Sin embargo, esta es una de las ediciones que más ha contado con sorpresas y también contratiempos, en especial por parte de las manifestaciones pro Palestina.

Estas protestas han afectado el óptimo desarrollo de algunas etapas, las cuales se han tenido que terminar con varios kilómetros de anticipación, perjudicando el rendimiento de los ciclistas y la organización previa, en donde también se ve perjudicado el ámbito económico. Es por ello que la ciudad de Madrid se prepara para vivir un ambiente de máxima tensión en la recta final de la Vuelta a España 2025 y por lo cual tomaron drásticas medidas para reforzar la seguridad en las últimas etapas.

Vuelta a España refuerza su seguridad para las últimas etapas

Las autoridades locales han anunciado un refuerzo significativo en los dispositivos de seguridad ante las convocatorias de protestas propalestinas previstas durante el paso del pelotón por la capital. La presencia de ciclistas de equipos patrocinados por empresas con vínculos comerciales en Israel ha sido el detonante de estas manifestaciones.

Para los corredores, la tensión que sienten por llegar a salir damnificados se suma también la exigencia física de una de las pruebas más duras del calendario internacional. Los equipos han recibido instrucciones claras sobre los protocolos a seguir en caso de incidentes y se han reforzado las medidas de control en hoteles y autobuses.