Vuelta a España tomó inesperada decisión en la etapa 11; golpe para Santi Buitrago

Faltando unos 9 kilómetros para cruzar la meta en la etapa 11 de la Vuelta a España 2025, la organización de la carrera tomó la decisión de no dar victoria en esta fracción por temas de seguridad en el tramo final del recorrido, donde se presentaban manifestantes en favor de Palestina y su guerra contra Israel.

De igual manera, decretaron que los tiempos de la clasificación general se tomaran a falta de tres kilómetros para llegar a la meta sin dar bonificaciones de tiempo para los tres primeros, una noticia que dejó al colombiano Santiago Buitrago con una dura lamentación.

