Vuelta a España tomó inesperada decisión en la etapa 11; golpe para Santi Buitrago
La 'ronda ibérica' se venía desarrollando de manera normal, pero hubo un contratiempo.
Faltando unos 9 kilómetros para cruzar la meta en la etapa 11 de la Vuelta a España 2025, la organización de la carrera tomó la decisión de no dar victoria en esta fracción por temas de seguridad en el tramo final del recorrido, donde se presentaban manifestantes en favor de Palestina y su guerra contra Israel.
De igual manera, decretaron que los tiempos de la clasificación general se tomaran a falta de tres kilómetros para llegar a la meta sin dar bonificaciones de tiempo para los tres primeros, una noticia que dejó al colombiano Santiago Buitrago con una dura lamentación.
No hubo ganador de la etapa 11 en la Vuelta a España
Santiago Buitrago (pedalista bogotano del Team Bahrain Victorious) estaba en el grupo que encabezaba la carrera y tenía en mente pelear el triunfo de etapa tras estar en la fuga que se había formado desde hacía unos kilómetros atrás, sin embargo, faltando unos 9 kilómetros para cruzar la meta se enteró que la etapa no iba a tener ganador.
La noticia echó abajo las ganas del colombiano por pelear el triunfo en la etapa, recordando que Buitrago no está en puestos privilegiados en la clasificación general, comenzando esta jornada en el puesto 25 a 15 minutos del líder Jonas Vingegaard.
Tom Pidcock puso picante en los kilómetros finales de la etapa 11
El pedalista británico supo de la decisión de la organización, pero sabía que podía sacar diferencias en tiempo si llegaba antes de los tres kilómetros, por eso, efectuó un ataque que dejó relegado a todos, incluyendo al danés Jonas Vingegaard, que se pudo recuperar y llegó al nuevo punto donde terminaba la etapa junto con Tom Pidcock.
Estos dos corredores lograron sacar una ventaja de aproximadamente 10 segundos sobre sus perseguidores, destacando la pérdida de tiempo que sufrió Joao Almeida, Felix Gall y el colombiano Egan Bernal.
