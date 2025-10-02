Vuelven Nairo y Egan: Todo lo que tiene que saber del Giro de Emilia 2025

Egan Bernal y Nairo Quintana disputarán el Giro de Emilia 2025, en lo que será una de las últimas competiciones del año los dos colombianos buscarán despedirse del 2025 de la mejor manera. El primero llega de una frustrante presentación en el mundial en Kigali y busca cerrar el año de la mejor manera, mientras el segundo vuelve después de más de un mes de ausencia en carreras, no compite desde el 8 de agosto de 2025 cuando se retiró de la Vuelta a Burgos.

Los colombianos estarán presentes no solamente este sábado sino que también competirán en la Coppa Bernocchi y la Tre Valli Varesine donde seguramente le den final a la temporada europea del año.