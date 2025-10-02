Actualizado:
Jue, 02/10/2025 - 10:05
Vuelven Nairo y Egan: Todo lo que tiene que saber del Giro de Emilia 2025
Egan Bernal y Nairo Quintana vuelven a la competencia este sábado 4 de octubre en el Giro de Emilia.
Egan Bernal y Nairo Quintana disputarán el Giro de Emilia 2025, en lo que será una de las últimas competiciones del año los dos colombianos buscarán despedirse del 2025 de la mejor manera. El primero llega de una frustrante presentación en el mundial en Kigali y busca cerrar el año de la mejor manera, mientras el segundo vuelve después de más de un mes de ausencia en carreras, no compite desde el 8 de agosto de 2025 cuando se retiró de la Vuelta a Burgos.
Los colombianos estarán presentes no solamente este sábado sino que también competirán en la Coppa Bernocchi y la Tre Valli Varesine donde seguramente le den final a la temporada europea del año.
Así será la carrera
El Giro de Emilia consta de una sola etapa que recorre desde Mirandola y termina en San Luca, todo esto en la región de Emilia Romagna en Italia. La carrera será de 199.2 kilómetros y tiene tres puertos de montaña en los que se espera que los colombianos se hagan presentes, sobre todo en el de primera categoría en Monzuno. La carrera arrancará muy temprano, en la madrugada del sábado 4 de octubre.
Además de Nairo y Egan habrá más colombianos en carrera como Brandon Rivera, Diego Pescador, Einer Rubio y Sergio Higuita.
Que esperar de los colombianos en esta carrera
Egan Bernal va como jefe de equipo, el colombiano buscará cambiar la imagen que dejó en el mundial y terminar el año con una victoria o al menos un podio, se espera que esté presente en la cabeza de carrera y que nos de una nueva alegría para el ciclismo nacional.
Por su lado, Nairo Quintana irá como gregario en el Movistar, de hecho trabajará para Einer Rubio, otro de los colombianos que irán a la carrera con el Movistar Team. Sin embargo, quedó muy claro que en caso tal que Quintana vea la oportunidad de participar en una fuga tiene toda la libertad de hacerlo e incluso de buscar una victoria que le ha sido esquiva desde su regreso al equipo.
