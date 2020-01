Warren Barguil se sincera sobre Nairo Quintana, Arkea y el Tour de Francia

A pocos días de que empiece oficialmente la temporada 2020 del World Tour de la UCI, los equipos y sus grandes ciclistas ultiman detalles en la preparación y sus respectivos calendarios para afrontar las carreras del año. En el caso del Arkea Samsic, tendrá un ciclo especial enfocado hacia el Tour de Francia.

La escuadra francesa, que apostó por el sorpresivo fichaje de Nairo Quintana a pesar de no tener ficha World Tour, será invitado a la ronda gala y otras grandes carreras del año, por lo que cuenta con grandes ciclistas destinados a estos objetivos. Antes de Nairo, la gran figura de Arkea era Warren Barguil, corredor local de grandes credenciales.

En diálogo con el diario francés ‘Le Telegramme’, Barguil se refirió a lo que el periodista consideró como un antes y un después en la escuadra tras la llegada del colombiano y sus otros dos compatriotas.

“Honestamente, esto es algo muy bueno. Me permitirá no correr después de todo, como a veces he podido hacer. Lo estoy conociendo, ya tengo mucho en común con él. Como yo, él es muy familiar. Éramos adversarios, estoy convencido de que somos complementarios. No veo por qué nuestra asociación no funcionaría”, señaló Warren Barguil sobre Quintana.

Sobre la disyuntiva entre los Juegos Olímpicos, el Tour de Francia y los Mundiales de Ruta, señaló entre risas: “¿Podemos elegir algo? ¡El gran entusiasta! En serio, no puedo elegir. Imposible. Todo me hace querer comenzar con la "Francia" en Plumelec (21 de junio) en un circuito que realmente me gusta. ¿Por qué no hacer el doble? Entonces espero ser seleccionado para el equipo francés para los Juegos de Tokio (25 de julio) y los campeonatos mundiales en Suiza (27 de septiembre), sé que estos dos cursos corresponden a mis cualidades.

Y cerró hablando de sus aspiraciones en el Tour de Francia, dando entender que todo el liderato recaerá sobre Nairo Quintana: “Quiero evitar pensar demasiado en ello. No quiero que el Tour tenga prioridad sobre mis objetivos a principios de temporada, me pondré en mis ambiciones del Tour de Francia después de la primera parte de la temporada. Pero, obviamente, ya tengo este Tour 2020 en el fondo de mi mente”, señaló cuando le preocuparon sobre una lucha por la clasificación general.