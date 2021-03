Wout Van Aert ganó la clásica Gante-Wevelgem; Daniel Arroyave estuvo en la fuga

Wout Van Aert (Jumbo Visma) devolvió a Bélgica el título en la clásica ciclista Gante-Wevelgem batiendo al esprint a un grupo selecto de velocistas que se presentaron escapados en la meta tras cubrir en fuga la mitad del recorrido de 247,5 km en la 83ª edición de la carrera flamenca.



Ganador de dos etapas en la reciente Tirreno-Adriático y tercero en el primer monumento de la temporada, la Milán-San Remo, Van Aert fue el más fuerte a una semana del Tour de Flandes. Precedió en la meta al trío italiano formado por Giacomo Nizzolo (Qhubeka), Matteo Trentin (Emirates) y Sonny Colbrelli (Bahrain).



La Gante-Wevelgem comenzó con la baja del equipo Trek Segafredo del campeón mundial Mads Pedersen, vencedor aquí en 2020, por dos positivos en el test de coronavirus en su plantel.

Tampoco pudo tomar la salida el equipo alemán Bora-Hansgrohe, que ya se había perdido el viernes la clásica E3 Saxo Bank por el positivo de Matt Walls en el test de coronavirus y no recibió el visto bueno de los organizadores.



Las ausencias de Pedersen y del holandés Mathieu Van der Poel convirtieron la prueba en una lucha entre Wout Van Aert y un numeroso grupo de velocistas encabezados por el irlandés Sam Bennett en un trayecto que les resultaba propicio.



Once subidas jalonaban el recorrido de 247,5 km, empezando por el Scherpenberg en el 150 y terminando con el Kemmelberg en el 213, y tres secciones de adoquinado. Un incendio obligó a modificar el itinerario en sus últimos km aunque el lugar de la meta no cambió.

La primera fuga se formó en los primeros compases: Stefan Bissegger, Daniel Arroyave (EF Education-Nippo), Yevgeniy Fedorov (Astana) y Laurenz Rex (Bingoal Pauwels) saltaron del pelotón y llegaron a rozar los 9 minutos de ventaja, aunque la diferencia empezó a caer cuando apenas se habían cubierto 50 km.



Con 180 km por delante el viento de costado produjo un corte de 21 unidades en el pelotón que agrupó a Van Aert Bennett, Giacomo Nizzolo, Matteo Trentin, Michael Matthews, Luis Mas e Imanol Erviti y cazó a los fugados a 155 km de la meta mientras el paquete trasero, del que tiraban Groupama-FDJ, Alpecin-Fenix y AG2R-Citroën, se iba fragmentando.



Nathan Van Hooydonck, compañero de Van Aert en el Jumbo Visma, puso ritmo en el Kemmelberg, y arriba quedó un grupo de nueve con 17 segundos sobre un segundo y 1:12 sobre un tercero. Los destacados: Bennett, Danny van Poppel, Van Aert, Van Hooydonck, Sonny Colbrelli, Matthews, Nizzolo, Trentin y Stefan Küng.



Van Aert coronó en cabeza el último ascenso del Kemmelberg, pero no pudo zafarse de sus principales adversarios, casi todos grandes velocistas. A 35 km del final, el pelotón estaba a 1:06.



En la fuga, un ataque de Van Hooydonck, compañero de Van Aert, dejó cortados a Bennett y van Poppel a 16 km de meta.



Con dos representantes en el grupo de cabeza, el Jumbo Visma tenía la responsabilidad de evitar que fueran cazados por los perseguidores en el modificado tramo final, más técnico que el previsto y más favorable a los ataques.



Kung lo intentó a 2,4 km pero fue rápidamente atrapado por Van Hooydonck y Van Aert pudo, así, rematar el trabajo de su compañero para hacer valer su superioridad en el esprint.