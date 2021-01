Wout Van Aert renueva con Jumbo Visma hasta 2024

El belga Wout Van Aert, tres veces campeón mundial de ciclocrós y dos veces subcampeón en ruta, ha renovado por tres años con el Jumbo Visma, hasta 2024, anunció este jueves el equipo holandés.

Su contrato con la formación liderada por el esloveno Primoz Roglic, vencedor de la última Vuelta a España, terminaba este año.



"Estoy orgullos se seguir en el equipo después de 2021 y muy feliz por ello. Quería renovar porque he mejorado mucho en este equipo, todo el mundo lo ha visto", comentó Van Aert desde su concentración en Alicante, donde el equipo holandés prepara la temporada.



Van Aert, ganador de la Milán-San Remo y de la Strade Bianche en 2020, asegura que tomó la decisión de renovar muy rápidamente y que "la intención era buena por las dos partes" y reiteró: "Me siento muy cómodo aquí".

El director del equipo, Richard Plugge, cerró la renovación de Van Aert en Alicante. "Wout es uno de los grandes nombres del ciclismo, una gran estrella, actual número 3 del mundo. Para nosotros era muy importante retenerlo. Había varios equipos que lo querían, pero su intención, desde el principio, fue quedarse con nosotros y estamos muy felices por ello".