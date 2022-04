"Yo quiero volver a competir": Egan Bernal

El ciclista colombiano Egan Arley Bernal compartió este sábado 2 de abril con sus seguidores y dio una nueva muestra de su recuperación después del fuerte accidente que sufrió el pasado 24 de enero.

Bernal realizó una rodada virtual, la cual transmitió por sus redes sociales, y en la que respondió al algunas preguntas con respecto al accidente, su recuperación y también sobre sus objetivos a futuro.

Lea también: Egan Bernal hizo rodada virtual con sus seguidores y dio detalles de su recuperación

En medio de las respuestas, Egan aseguró que si bien en un principio solo pensó en salvar su vida y recuperar las funciones normales, hoy en día anhela volver a ponerse un dorsal y competir.

“Yo quiero competir, ponerme el número y salir a hacer lo que más me gusta. Esto es de lo que yo vivo. Aún no tengo fecha, es muy complicado en este momento y sería irresponsable de mi parte ponerme una presión innecesaria", dijo.

Le puede interesar: Figura de Millonarios firmó con agencia que maneja a Gareth Bale ¿Se acerca la despedida?

El campeón del Giro de Italia 2021 y Tour de Francia 2019 también manifestó que desde su familia y el equipo INEOS Grenadiers le van a tener paciencia y no van a apresurar su recuperación hasta que se sienta en condiciones.

"Todos me van a tener paciencia. No va a pasar nada si compito este año o el otro. Cuando me sienta bien, lo voy a hacer, seré el primero en presionar al equipo para que me envíen a alguna carrera, pero falta tiempo para que eso pase”.

Bernal, que recién volvió a rodar en bicicleta por las carreteras de Colombia hace menos de una semana, aceptó durante la charla que se aburre viendo las competencias por televisión, por lo que prefiere subirse a su "caballito de acero" cumplir con jornadas de dos o tres horas junto a su familia y amigos.