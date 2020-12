Análisis Xbox Series S: alternativa potente y económica para next-gen de consolas

Diseño, dimensiones control

Además de sus dimensiones (6,5cm x 15,1cm x 27,5cm), las cuales son considerablemente menores a las anteriores Xbox y a la PS4 de Sony, esta máquina sorprende por su diseño y desempeño.

La consola es realmente silenciosa y sin importar el juego que se esté corriendo o el número de horas que lleve trabajando, la Series S no presentará un incremento en el sonido que produce.

Agregado a esto, el diseño de la consola parece haber optimizado el manejo de la temperatura interna que produce, pues no se siente una concentración de calor importante y disipador parece hacer bien su trabajo.

Por otra parte, Xbox ha decidido apostar por la ley que reza que ‘fórmula ganadora no se cambia’ y por ello el control no sufrió una transformación en su diseño o sus funcionalidades.

Aunque el mando de la Xbox Series mantiene una apariencia casi similar al visto con la Xbox One, este control sí posee unos cambios sutiles pero importantes.

El nuevo control es más pequeño, además se le incorporó un botón para compartir y realizar capturas de pantalla, además la cruceta es muy similar a la que posee la versión ‘elite’. De igual manera, el mando sigue sin contar con una batería interna que elimine la necesidad de utilizar pilas.

Quick Resume entre lo más destacado

Sin duda alguna, una de las funciones más destacadas es el poderoso ‘Quick Resume’ (‘Resumen Rápido’) la cual permite cambiar de un juego a otro en cuestión de segundos y retomando el punto exacto en donde previamente el jugador lo había dejado.

Gracias a esta función el usuario puede empezar a jugar de inmediato y sin la necesidad de acceder a los típicos del menú, entre otros aspectos, que todo juego tiene al inicio. De hecho, esta opción puede almacenar hasta cuatro videojuegos diferentes de manera simultánea, permitiendo el intercambio entre uno y otro en tan solo segundos.

Hay que destacar que la experiencia es sumamente fluida, pues rápidamente pudimos cambiar nuestra partida de Assassin's Creed Valhalla y continuar con la aventura que teníamos en Doom Eternal.

Al hacer el cambio de juego, el primer título quedará en un tipo de ‘suspensión’ mientras se juega otro videojuego, gracias a ello es posible retomar la partida desde el punto exacto en el que fue suspendido momentos atrás.

No obstante, hay que aclarar que la opción de 'Quick Resume' no funciona en todos los juegos disponibles para la consola, pues en algunos casos puede fallar. No obstante, esta característica sigue siendo un recurso sumamente útil y un diferencial importante ante otras consolas.

Pese a que la Xbox Series S es una máquina técnicamente inferior a la Series X, la consola logra un desempeño notable en materia de la carga de juegos, en especial con los juegos que han sido optimizados para la nueva generación.

Sin embargo, la capacidad de almacenamiento también es un punto a tener en cuenta pues la memoria disponible para descargar juegos es de 364GB, este factor limita considerablemente la cantidad de juegos que se pueden instalar.

Considerando que actualmente el servicio de Game Pass Ultimate ofrece más de 100 videojuegos, este punto realmente puede llegar a ser un poco engorroso para el jugador, agregado a que las capturas de pantalla y video también ocupan espacio.

Aunque varios títulos han sido optimizados para reducir la cantidad de espacio de memoria que ocupan, la recomendación para manejar esta situación es comprar un disco externo y tener la biblioteca de juegos en este dispositivo.

Retro compatibilidad y catálogo

La oferta de juegos y el catálogo disponible es un factor determinante y en especial para los usuarios que son nuevos con el mundo de Xbox.

La marca le ha apostado a la mejorar su retro compatibilidad para así ampliar el catálogo de juegos que ofrece, de modo que el jugador no solo tendrá acceso a los últimos lanzamientos pues también podrá jugar algunos de los títulos más importantes de las anteriores generaciones.

En este sentido, el usuario podrá revivir juegos como Fable, la saga completa de Gears of Wars, entre otras entregas. Cabe recordar que mediante la suscripción al servicio de Xbox Game Pass, se obtiene un acceso a más de 100 entre los que se encuentran títulos contemporáneos junto a juegos que se lanzaron años atrás.

En cuanto al rendimiento y al cómo se ven estos títulos, hay que destacar que los juegos de anteriores generaciones como Xbox 360 o la Xbox original corren muy bien, pero es en juegos más recientes en donde se llegan a sentir algunas limitaciones.

Los juegos que han sido optimizados podrán correr a 60 cuadros por segundo y con una resolución de 1080p. No obstante, juegos como Yakuza: Like a Dragon no llegará a tener una reproducción en resolución 4K.

En el caso de Assassin’s Creed: Valhalla o Watch Dogs: Legion, juegos de Ubisoft lanzados recientemente, son juegos que corren a una tasa de refresco menor a los 60 cuadros por segundo.

Por lo tanto, la posibilidad de jugar a una resolución de 1440p y con tasas de hasta 120 FPS es una posibilidad que solo aplica en ciertos juegos, como es el caso de la saga de Halo.

Sin embargo, la Series S sigue siendo una consola que es capaz de ofrecer una experiencia de juego que en algunas ocasiones brinda una mayor resolución y cuadros por segundo que la Xbox One X.

En este sentido, esta consola representa el principio de un camino con novedades interesantes, con respecto a la generación anterior, aún no hemos visto cómo podría ser su desempeño con títulos exclusivos que hayan sido pensados para esta consola y que realmente puedan aprovechar la arquitectura de la máquina.

Por lo tanto, la Xbox Series S representa una buena alternativa para los jugadores que nunca han tenido una Xbox y que desean acceder a las ventajas que ofrece la ‘next-gen’ de consolas, pues tendrán acceso a novedosas funcionalidades y aun precio relativamente inferior.

Ficha técnica de la Xbox Series X

Procesador (CPU)

8x Cores a 3.6 GHz (3.4 GHz con SMT) Custom Zen 2

Gráfica (GPU)

20 CUs a 1,565 GHz Custom RDNA 2

Potencia GPU

4 teraflops

Memoria RAM

10 GB GDDR6

Ancho de banda de la memoria

8 GB a 224 GB/s, 2 GB a 56 GB/s

Objetivo de rendimiento

1440p, 60fps, hasta 120 fps

Almacenamiento interno

512 GB PCIe GEn 4 NVME SSD

Expansión de almacenamiento interno

1 TB Expansion Card

Soporte para unidades HDD externas

USB 3.2

Rendimiento I/O

2.4 GB/s (sin comprimir), 4.8 GB/s (comprimido)

Lector de discos

No tiene

Salida de vídeo

HDMI 2.1

Dimensiones

65 x 151 x 275 mm

Precio

$ 1.499.900