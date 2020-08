Call of Duty: Warzone tendrá una invasión zombi

Actualmente Call of Duty: Warzone ha logrado posicionarse como uno de los Battle Royale más populares del momento y por este motivo el juego ha recibido varias actualizaciones para mejorar la jugabilidad y ampliar las opciones que pueden utilizar los jugadores.

De acuerdo con la prensa internacional, una filtración ha revelado que Call of Duty: Warzone tendrá varias novedades que llegarán con una próxima actualización para el popular juego.

Aparentemente se ha descubierto que próximamente Call of Duty: Warzone contará con un 'modo zombis' y esta novedad estaría diseñada para conectar el juego con la nueva entrega de la franquicia Call of Duty: Black Ops Cold War.

Cabe resaltar que la saga Black Ops fue la pionera en ofrecer un modo de juego en donde el jugador tenía que enfrentar hordas de zombis, y parece que esta mecánica, disponible en Call of Duty Mobile, llegaría al popular Battle Royale para consolas y PC.

Por otra parte, se conoció que 'Warzone' también recibiría un 'modo nocturno' que oscurecerá el escenario del battle royale y ofrecería partidas con modos en solitario, tríos o cuadrillas.

Night mode is coming to #Warzone!



Nighfall Solos, duos, trios, and quads have been added to the files with the midseason update of #ModernWarfare! pic.twitter.com/RH7LJuzoDp