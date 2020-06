FIFA 21: confirmada la fecha de lanzamiento y el precio que tendrá

En el marco del evento ‘EA Play Live 2020’, Electronic Arts ofreció un adelanto sobre los nuevos títulos de EA Originals y también ofreció nuevos detalles sobre su popular franquicia: FIFA 21, juego que será lanzado el próximo 9 de octubre.



La marca anunció que la próxima entrega del aclamado simulador de fútbol no solo estará disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC, esa título también llegará para las consolas de nueva generación (PlayStation 5 y Xbox Series X), que saldrían al mercado en diciembre de 2020.

El equipo de EA Sports también ha presentado un tráiler protagonizado por Kylian Mbappé. De acuerdo con la información compartida en el evento, la edición estándar de FIFA 21 tendría un costo de 59.99 dólares (cerca de 250 mil pesos). Los jugadores que deseen comprar la ‘Champions Edition’ tendrán que pagar la suma de 79.99 dólares ($330 mil) y la ‘Ultimate Edition’ costará 99.99 dólares (420 mil pesos aproximádamente).

Cabe destacar que la nueva entrega de FIFA tendrá las licencias de la Champions League y la Copa Libertadores, además usará el motor gráfico 'Frostbire', el cual está presente en otros títulos de EA.



De acuerdo con EA, FIFA 21 también contaría con la opción ‘Dual Entitlement’, la cual hace posible que los jugadores no tengan que comprar una nueva copia del juego para poder jugarlo en las consolas de última generación.

Por lo tanto, los jugadores que compren FIFA 21 para PS4 o Xbox One ya también podrán jugar el juego en una PlayStation 5 o Xbox X Series.

Durante el evento EA Play Live, Electronic Arts también presentó tres nuevos títulos de EA Originals y confirmó un nuevo partnership con Final Strike Games. 'It Takes Two', de Hazelight Studios; 'Lost in Random', de Zoink; y 'Rocket Arena', de Final Strike Games.

