FIFA 21 no tendrá cross-play entre consolas de la pasada y nueva generación

Cada vez faltan menos días para el lanzamiento de FIFA 21 y a medida que llega esa fecha se han ido conociendo nuevas informaciones sobre la próxima entrega del popular videojuego de EA Sports.

Recientemente se conoció que FIFA 21 no contará con la modalidad cross-play. De hecho, ni siquiera será posible crear partidas entre jugadores que tengan el videojuego en una consola de la misma marca.

Esta información fue confirmada a través de la cuenta de Twitter FIFA Direct Communication, desde allí se despejaron las dudas de los jugadores que deseaban saber si sería posible que los usuarios de PlayStation 4 podrían tener partidas con las personas que juegan con una PS5.

“No podrás jugar a través de la generación de consolas o cross-play en FIFA 21″, fue la respuesta que ofreció FIFA Direct Communication. Además se indicó que los usuarios sí podrán transferir sus progresos en el juego de una PS4 a PS5 y de la Xbox 1 a Xbox Series X.

