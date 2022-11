FIFA y sus primeros “juegazos” sin EA Sports

Uno de los grandes dramas del año fue cuando FIFA se divorció de Electronic Arts Sports. Tras el rompimiento de relaciones entre ambas compañías (a causa de un excesivo costo en la renovación de la licencia de FIFA), cada uno anuncio que vendría mejores momentos, EA Sports con un nuevo juego para desarrollar y la FIFA asegurando que le darían la oportunidad a alguien más de hacer sus juegos oficiales. Lo cual ya es realidad, pero no terminan de convencer para nada.

La FIFA que tiene muy definida su prioridad y no es futbol sino hacer dinero, por lo que se les ocurrió que estos nuevos juegos sean productos oficiales del Mundial de Qatar 2022. Aunque con aparentes problemas de calidad, lo juegos están disponibles en estas vísperas para inicial la cita mundialista, ya están disponibles Al League, Uplandme, Matchday y Phygtl.

¿Pero de que van esos 4 nuevos juegos de la FIFA?

Empecemos por el que sería más “parecido” al fútbol, Al League, es un juego 4 vs 4, en donde tú no eres ninguno de ellos, eres el DT y tendrás la posibilidad de tomar decisiones en tiempos cruciales, pero en resumen el juego es netamente Inteligencia Artificial. ¡Como que algo no cuadra!

El otro es Uplandme, este es más “novedoso”, es el Animal Crossing de FIFA: tienes tu casa y puedes trasladarte al Estadio Lusail, así como al pueblo a su alrededor para comprar ‘cositas’ y decorar tu casita, un juego con mucho “fútbol”.

¿Te acuerdas de Yu-Gi-Oh!? Pues conoce el juego de cartitas de FIFA, se llama Matchday, pero aquí no tendrás al Mago Oscuro o el Dragón de Ojos Azules, tendrás a Messi o Cristiano Ronaldo, bueno siempre y cuando tengas con que pagarlo. Básicamente la idea es coleccionar las figuras de los jugadores.

Y llegamos al último, Phygtl es una app que te permite hacer edits de los momentos más importantes de los juegos de FIFA. Si lográs hacer un buen clip, recibirás recompensar virtuales, al parecer FIFA le está apostando a los NFTs. Estamos viendo el futuro de los videojuegos de la compañía, pero, ¿tendrán el mismo éxito que tenían con EA Sports?